https://sputnik-georgia.ru/20260930/posla-irana-vyzvali-na-kover-v-mid-gruzii--glavnye-pretenzii-300898241.html

Посла Ирана вызвали на ковер в МИД Грузии — главные претензии

Посла Ирана вызвали на ковер в МИД Грузии — главные претензии

Sputnik Грузия

В МИДе выразили надежду, что Иран примет меры для предотвращения повторения подобного, "чтобы грузинской стороне не пришлось бы принимать дополнительные меры" 30.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-30T17:16+0400

2026-09-30T17:16+0400

2026-09-30T17:16+0400

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Посла Ирана в Грузии Сейеда Али Моджани вызвали в МИД для дачи разъяснений из-за его публикации в соцсетях о подсветке фасада посольства Ирана в Тбилиси с изображением царицы Кетеван — на встрече в ведомстве дипломату разъяснили позицию Грузии, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства страны. Ранее посол назвал подсветку "символом исторической памяти" и сообщил о подготовке исследования истории Кетеван Великомученицы на основе грузинских и иранских источников. Моджани отметил, что переосмысление подобных исторических событий может помочь Грузии и Ирану лучше понять друг друга сегодня. "Заместитель министра иностранных дел Александр Хвитисиашвили разъяснил послу Ирана, что распространяемые им в социальной сети заявления выходят за рамки дипломатической деятельности", — отмечает МИД Грузии. По мнению замглавы МИД, подобные заявления негативно сказываются на общественном настроении. Хвитисиашвили выразил надежду, что Иран примет меры для предотвращения повторения подобного, "чтобы грузинской стороне не пришлось бы принимать дополнительные меры". Также Хвтисиашвили пояснил послу, что диплоты должны вести свою дипломатическую деятельность в рамках мандата и своей компетенции, соблюдая нормы отношений, а также воздержаться от "интерпретации внутренних вопросов и истории принимающей страны". Согласно историческим источникам, царицу восточногрузинского царства Кахети в 1614 году взял в заложники персидский шах Аббас. Она провела в заточении десять лет, ее принуждали сменить веру, но так и не сломили. Кетеван умерла в муках, а позже была канонизирована Грузинской православной церковью. Царица Кетеван — героиня ряда произведений как грузинских (в том числе написанных ее сыном Теймуразом), так и других европейских авторов. Мученическая казнь царицы Кетеван описана в романе азербайджанского писателя Чингиза Гусейнова "Фатальный Фатали".Грузия – Иран Дипломатические отношения между Грузией и Ираном установлены 15 мая 1992 года. Тбилиси поддерживает прагматичные контакты с Тегераном. После вступления в должность посол Ирана в Грузии Сейед Али Моджани заявил, что политические отношения между двумя странами останутся на прежнем уровне. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана. Грузия и Иран практически не поддерживают торговые отношения. Торговый оборот между странами в первом квартале 2026 года составил 1,9 миллиона долларов. В 2025 году страны наторговали на 291 миллион долларов. Это самый низкий показатель среди стран региона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, кахети, тбилиси, иран, царица кетеван, ираклий кобахидзе, грузинская православная церковь