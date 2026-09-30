https://sputnik-georgia.ru/20260930/poslu-irana-v-gruzii-napomnili-o-diplomaticheskom-protokole-300882152.html

Послу Ирана в Грузии напомнили о дипломатическом протоколе

Послу Ирана в Грузии напомнили о дипломатическом протоколе

Sputnik Грузия

Поводом для заявления стала публикация иранского посла о подсветке фасада посольства изображением царицы Кетеван 30.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-30T16:06+0400

2026-09-30T16:06+0400

2026-09-30T16:08+0400

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Послу Ирана следует придерживаться дипломатического протокола и не углубляться в исторические вопросы, заявил председатель комитета парламента Грузии по внешним отношениям, депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Николоз Самхарадзе.Так депутат отреагировал на публикацию посла Ирана Сейеда Али Моджани о подсветке фасада посольства Ирана в Тбилиси изображением царицы Кетеван. Посол назвал это символом исторической памяти и сообщил о подготовке исследования истории Кетеван на основе грузинских и иранских источников. Моджани отметил, что переосмысление подобных исторических событий может помочь Грузии и Ирану лучше понять друг друга сегодня.По словам Самхарадзе, это не первый случай, когда иранский дипломат делает неоднозначные заявления, в том числе касающиеся исторических фактов."Хочу напомнить ему, что в свое время у Грузии и Персии не было хороших отношений, у нас тяжелая история, и это чувствительный вопрос для любого грузина. Я рекомендую ему оставаться в рамках дипломатического протокола и не углубляться в исторические экскурсы, поскольку это не его дело", – заявил Самхарадзе.Депутат также призвал посла воздерживаться от подобных заявлений, чтобы сохранять нормальные отношения между Грузией и Ираном.Согласно историческим источникам, царицу Кахети в 1614 году взял в заложники персидский шах Аббас. Она провела в заточении десять лет, ее принуждали сменить веру, но так и не сломили. Она умерла в муках.Грузия – ИранДипломатические отношения между Грузией и Ираном установлены 15 мая 1992 года. Тбилиси поддерживает прагматичные контакты с Тегераном. После вступления в должность посол Ирана в Грузии Сейед Али Моджани заявил, что политические отношения между двумя странами останутся на прежнем уровне.Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее поздравил Моджтабу Хаменеи с избранием на пост верховного лидера Ирана.Грузия и Иран практически не поддерживают торговые отношения. Торговый оборот между странами в первом квартале 2026 года составил 1,9 миллиона долларов. В 2025 году страны наторговали на 291 миллион долларов. Это самый низкий показатель среди стран региона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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новости, политика, грузия, иран, тбилиси, кахети, ираклий кобахидзе