https://sputnik-georgia.ru/20260930/putin-vystupaet-pered-deputatami-gosdumy-ix-sozyva---video-300890163.html
Путин выступает перед депутатами Госдумы IX созыва – видео
Путин выступает перед депутатами Госдумы IX созыва – видео
Sputnik Грузия
Президент России Владимир Путин выступает перед депутатами Госдумы IX созыва. Прямая трансляция. 30.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-30T14:59+0400
2026-09-30T14:59+0400
2026-09-30T15:12+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/1e/300890392_42:0:2990:1658_1920x0_80_0_0_5f16d62e1fffbcec22380fd46e16fcbd.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/1e/300890392_779:0:2990:1658_1920x0_80_0_0_15a4d5f0e28c50f9aa41b9583b2f25c4.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, видео, политика, владимир путин, мультимедиа
россия, видео, политика, владимир путин, мультимедиа
Путин выступает перед депутатами Госдумы IX созыва – видео
14:59 30.09.2026 (обновлено: 15:12 30.09.2026)
Президент России Владимир Путин выступает перед депутатами Госдумы IX созыва. Прямая трансляция.