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Ртвели в Грузии в самом разгаре: виноград на предприятия сдали более 8 тысяч фермеров

Ртвели в Грузии в самом разгаре: виноград на предприятия сдали более 8 тысяч фермеров

Sputnik Грузия

Ртвели в Кахети достиг пиковой фазы – только за минувшие сутки винные предприятия переработали около 14 тысяч тонн винограда 30.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-30T14:05+0400

2026-09-30T14:05+0400

2026-09-30T14:05+0400

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рача

национальное агентство вина

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Винные заводы в регионе Кахети (Восточная Грузия) к этому времени переработали 113,5 тысячи тонн винограда, которые сдали 8,3 тысячи фермеров, сообщили в Национальном агентстве вина.Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети в конце августа – первых числах сентября, а завершается в горных регионах страны, в том числе в Раче, на родине легендарной "хванчкары".По информации агентства, из сданного на заводы винограда 79,1 тысячи тонн – качественный виноград высокой кондиции, и лишь 0,7% – некачественный и неспелый.Ртвели в Кахети находится в пиковой фазе – за минувшие сутки было переработано около 14 тысяч тонн.Сбор и размещение урожая с разной степенью активности продолжаются во всех муниципалитетах Кахети.Государственное предприятие "Компания по управлению урожаем" принимает виноград от фермеров на 22 локациях в различных муниципалитетах региона.В целях организованного проведения ртвели и полной реализации урожая по решению правительства Грузии в случае избыточного урожая каждый виноградарь получит возможность сдать свой виноград. С этой целью ООО "Компания по управлению урожаем" будет принимать выращенный в Кахети виноград у физических лиц в соответствии с установленными условиями.Цена кондиционного "саперави", сахаристость которого составляет не менее 20%, определена в размере 1,50 лари за 1 кг. Цена на "саперави" с сахаристостью от 16% до 20% составит 1,00 лари, а с сахаристостью менее 16% – 0,50 лари.В случае "ркацители" и других винных сортов, разрешенных Законом Грузии "О лозе и вине", цена винограда с сахаристостью не менее 19% составит 1,30 лари, от 16% до 19% – 0,90 лари, а в случае сахаристости менее 16% – 0,50 лари.Прогнозируемый урожай в 2026 году составляет около 320 тысяч тонн. В ходе сбора урожая 2025 года правительству пришлось закупить 145,7 тысячи тонн винограда за счет средств государственного бюджета, потратив 241 миллион лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, кахети, восточная грузия, рача, национальное агентство вина