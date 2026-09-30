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Строительство трассы Восток–Запад: последние данные от главы Минрегионов Грузии

Строительство трассы Восток–Запад: последние данные от главы Минрегионов Грузии

Sputnik Грузия

Магистраль Восток–Запад – одна из основных транспортных артерий Среднего коридора 30.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-30T17:07+0400

2026-09-30T17:07+0400

2026-09-30T17:07+0400

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Грузия продолжает работы по строительству грузинского участка трассы Восток–Запад для укрепления своей роли как транзитного хаба, заявил глава Минрегионов Грузии на четвертом региональном конгрессе Международной дорожной федерации (IRF) по Европе и Центральной Азии.Автомагистраль Восток–Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Кыргызстан). В Грузии автомагистраль Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти.По словам министра, уже завершено строительство участков автомагистрали общей протяженностью около 325 километров.В ближайшее время в рамках проекта планируется начать строительство новой автомагистрали Батуми–Сарпи и объездной дороги Тбилиси.Магистраль Восток–Запад – одна из основных транспортных артерий Среднего коридора. Направление Красный мост–Тбилиси–Сарпи, наряду с черноморскими портами и сухопутными границами Грузии, играет важную роль в транзитной сети, соединяющей Европу и Азию. Ее строительство в Грузии финансируется международными финансовыми институтами."Программа на предстоящее десятилетие предусматривает строительство около 460 километров новых автомагистралей и модернизацию существующей сети, что потребует инвестиций в размере около 4,5 миллиарда долларов США", – заявил Сохадзе.Реваз Сохадзе также рассказал о мерах, принимаемых для укрепления сектора, повышения качества подготовки проектов и сметной документации, обеспечения реалистичного ценообразования и контроля качества выполняемых работ.Министр отметил, что планируемые проекты открывают новые возможности для местных и международных компаний в таких сферах, как проектирование, строительство, внедрение технологий, технический надзор и управление дорожной инфраструктурой."Мы хотим, чтобы опытные партнеры и инвесторы четко видели проекты, которые мы готовим, понимали, как развивается Грузия, и знали, где возможно конкретное сотрудничество", – заявил Сохадзе.Региональный конгресс Международной дорожной федерации (IRF) по Европе и Центральной Азии продлится до 2 октября. Главная тема мероприятия – соединение Европы и Центральной Азии с использованием устойчивых, "умных" и безопасных решений.Участники обсудят вопросы безопасности дорожного движения, развития и финансирования инфраструктуры, применения новых технологий, а также регионального сотрудничества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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