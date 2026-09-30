Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260930/suschestvuyut-li-v-gruzii-obektivnye-smi-300881115.html
Существуют ли в Грузии объективные СМИ?
Существуют ли в Грузии объективные СМИ?
Sputnik Грузия
Объективность подразумевает готовность полноценно освещать события, позволяя всем сторонам высказать свою позицию без попыток навязать собственную повестку 30.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-30T11:09+0400
2026-09-30T11:09+0400
грузия
новости
общество
сми
опрос
опрос sputnik
опрос sputnik грузия
опрос на сайте
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/04/295227133_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_55355aaeba74f50c09c92bb1d8f64ca1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/04/295227133_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_faceda0eb0134086b73f0feb02805965.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, общество, сми, опрос, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опросы
грузия, новости, общество, сми, опрос, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опросы

Существуют ли в Грузии объективные СМИ?

11:09 30.09.2026
© photo: Sputnik / StringerЖурналисты. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года
Журналисты. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2026
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Объективность подразумевает готовность полноценно освещать события, позволяя всем сторонам высказать свою позицию без попыток навязать собственную повестку
Голосов11
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0