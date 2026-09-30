Существуют ли в Грузии объективные СМИ?

© photo: Sputnik / Stringer Журналисты. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года © photo: Sputnik / Stringer

Объективность подразумевает готовность полноценно освещать события, позволяя всем сторонам высказать свою позицию без попыток навязать собственную повестку