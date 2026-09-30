https://sputnik-georgia.ru/20260930/suschestvuyut-li-v-gruzii-obektivnye-smi-300881115.html
Существуют ли в Грузии объективные СМИ?
Существуют ли в Грузии объективные СМИ?
Sputnik Грузия
Объективность подразумевает готовность полноценно освещать события, позволяя всем сторонам высказать свою позицию без попыток навязать собственную повестку 30.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-30T11:09+0400
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грузия, новости, общество, сми, опрос, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опросы
грузия, новости, общество, сми, опрос, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опросы
Существуют ли в Грузии объективные СМИ?
Объективность подразумевает готовность полноценно освещать события, позволяя всем сторонам высказать свою позицию без попыток навязать собственную повестку