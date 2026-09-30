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СВО: предварительные итоги сентября

СВО: предварительные итоги сентября

Sputnik Грузия

В зоне СВО сентябрь 2026 года выдался на редкость горячим и безусловно успешным для России, пишет военный обозреватель Александр Хроленко 30.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-30T20:05+0400

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Факты подтверждают стратегическое доминирование Вооруженных сил РФ на всех участках фронта, на всей подконтрольной противнику территории Украины и на всей прилегающей акватории Черного моря.На фронте кипят "котлы" в Доброполье и Харьковской области. Российские войска активно продвигаются на Сумщине и в Запорожье. В районе Доброполья эффективно действуют расчеты тяжелых огнеметных систем "Тосочка", ускоряя ликвидацию окруженных частей ВСУ. Только сегодня, 30 сентября, освобождены населенные пункты Шабельное в Харьковской области, Толстодубово в Сумской области и Егоровка в Запорожской. За месяц от украинских оккупантов очищены более 30 населенных пунктов и около 700 кв. километров территории. По данным Минобороны РФ, с начала 2026 года освобождено свыше 5300 кв. километров и 220 населенных пунктов.Количество российских высокоточных ударов по объектам противника в Киеве ежесуточно перекрывает все прежние рекорды. Началось активное уничтожение цифровой инфраструктуры – западного "поводка" киевского режима (системы управления, связи и передачи данных разведки США и НАТО). В сентябре "прилетело" по десяткам украинских дата-центров. В Киеве сегодня поражен центр обработки данных "Де Ново" – один из основных узлов обмена интернет-трафиком, хранения и передачи информации в интересах ВСУ. Российские удары сеют в Киеве хаос и панику. Зарубежные наблюдатели отметили: "В Киеве началась война, примерно как в Бахмуте".Вооруженные силы РФ за месяц фактически добили натовскую морскую логистику и начали активно уничтожать сухопутную – украинские погранпереходы на пороге Польши, Румынии, Молдовы, через которые ввозится западное оружие для ВСУ. Сегодня в Одесской области поражен промышленный комплекс в порту Измаил, там принимали, хранили и отправляли ВСУ западные военные грузы, ГСМ. На переходе морем близ Одессы поражен сухогруз с военным имуществом. В разы уменьшилось количество ударных БПЛА противника над регионами России.Ускоряется радикальное уничтожение предприятий энергетики, действующих в интересах украинской прокси-армии. Российские ракетные удары 30 сентября поразили электроподстанцию Киевская, которая обеспечивала переток электроэнергии и ее распределение для предприятий ВПК в Киеве и области. А также гидроэлектростанцию Киевская и тепловую электростанцию Трипольская, которые питали объекты ВПК в северной части Киевской области. Двадцать гиперзвуковых "Цирконов" за полчаса – уже не рекорд для ударов по украинской энергетике. Прогноз киевских экспертов: "ВС России до зимы постараются остановить работу АЭС". Для этого достаточно поразить ЛЭП и внешние трансформаторные подстанции.В сентябре фактически уничтожена металлургическая промышленность Украины. Морской блокадой "закрыто" сельское хозяйство. Эти отрасли давали значительную долю доходов бюджета, который тратился на военные нужды киевского режима. На Украине впервые за сто лет прекращено производство стали. Западная колонизация неизбежно приводит к деиндустриализации и уничтожению местного населения в вооруженных прокси-конфликтах.Российский реактивный дрон "Герань" стремительно совершенствуется, несет все большую боевую нагрузку, летает на недосягаемых для ПВО противника скоростях и высотах. Зафиксирован беспилотный удар по Южному мосту в Киеве (вантовый мост – сложная для поражения цель). Американское издание TWZ вчера сообщило: "Герань" имеет несколько режимов: дневной свет, ночное видение и инфракрасный. Камера обеспечивает 10-кратное оптическое увеличение и до 32-кратного цифрового увеличения, позволяя оператору дрона осматривать местность с высоты восьми километров". Видеопоток – в режиме реального времени. По данным украинской военной разведки, РФ ежемесячно производит до 3000 беспилотников "Герань-4" и "Герань-5". Противопоставить – нечего.Постоянно продвигаясь вперед на всех участках фронта, Вооруженные силы РФ растут количественно и качественно. Российский президент Владимир Путин своим указом 28 сентября увеличил штатную численность ВС РФ до 2 441 630 человек, включая 1 550 500 военнослужащих (+15 500 за месяц), и это подготовленные профессионалы, добровольцы-контрактники. Заметим, Вооруженные силы РФ "подросли" в четвертый раз за год (ранее – в марте, июне, июле 2026-го) и в общей сложности прибавили более 50 тысяч профессиональных бойцов. Укрепление обороноспособности и безопасности страны, достижение целей СВО на Украине – безусловные приоритеты российского государства.Военное могущество России опирается не на отчаяние и безрассудство, а на растущую экономику и консолидацию общества. Вопреки тысячам незаконных западных санкций, Москва в сентябре получила рекордную с 2022 года выручку за экспорт нефти – $2,75 млрд.Выдающийся британский историк и дипломат, специалист по российской военной истории профессор Джеффри Робертс 4 сентября заявил, что энергетическая инфраструктура является законной военной целью и война на Украине завершится в ближайшие месяцы, а не годы: "Восемьдесят процентов энергетической инфраструктуры Украины уже уничтожено Россией за последнее время, так что осталось всего 20 процентов. Российские ракеты и беспилотники теперь имеют легкий доступ к своим целям, украинские города могут стать практически непригодными для жизни… Русские полны решимости воспользоваться изменением баланса сил, чтобы выиграть войну, закончить ее как можно быстрее". Это логично.Потери украинской прокси-армии растут, Киев в отчаянии. На Западе понимают: никакие фокусы с беспилотниками и "Вивальди" обреченным на уничтожение бандеровцам не помогут. Шаманское камлание генсека НАТО Марка Рютте: "Россия терпит неудачу" – к объективной реальности отношения не имеет. Поддерживать бесконечную опосредованную войну с ядерной державой и обещать вести ее "до последнего украинца" становится для Запада все опаснее и дороже. Миллионы украинских беженцев в ЕС могут стать самым страшным "оружием России" весной 2027 года.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на МАКС и в TelegramМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_27:0:1503:1476_100x100_80_0_0_1d92ab2f570e2e2c372577510d8fd648.jpg

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