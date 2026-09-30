https://sputnik-georgia.ru/20260930/trener-sbornoy-vengrii-obeschaet-bolelschikam-pobedu-v-matche-s-gruziey-300884497.html

Тренер сборной Венгрии обещает болельщикам победу в матче с Грузией

Тренер сборной Венгрии обещает болельщикам победу в матче с Грузией

Sputnik Грузия

В первых двух турах Лиги наций сборные Грузии и Венгрии набрали по одному очку 30.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-30T20:21+0400

2026-09-30T20:21+0400

2026-09-30T20:21+0400

спорт

грузия

новости

тбилиси

венгрия

украина

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/1e/300884332_0:0:1222:688_1920x0_80_0_0_4d06c635dac8c66b75a414be5a944066.jpg

ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Главный тренер сборной Венгрии по футболу, итальянский специалист Марко Росси, пообещал болельщикам, что его команда сделает максимум в матче против сборной Грузии.В первых двух турах Венгрия, как и сборная Грузии, набрала лишь одно очко и вместе с грузинской командой делит третье-четвертое места в группе. Подопечные Росси на домашнем поле уступили Украине, а затем сыграли в безголевую ничью с Северной Ирландией."Ожидания от национальной сборной высоки. Надеюсь, ребята не пострадают из-за того, что в первых матчах мы не смогли оправдать эти ожидания. Мы постараемся сделать максимум и в матче с Грузией. Пятничная игра будет не менее сложной – отчасти из-за силы соперника, отчасти из-за обстоятельств, которые нас сопровождают", – рассказал Росси журналистам.Итальянский наставник тренирует сборную Венгрии уже восемь лет. Его контракт рассчитан до 2030 года.В матче третьего тура Лиги наций сборная Грузии сыграет в гостях против Венгрии. Встреча состоится 2 октября на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

венгрия

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, тбилиси, венгрия, украина