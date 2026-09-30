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Вклады в банках Грузии выросли за месяц

Вклады в банках Грузии выросли за месяц

Sputnik Грузия

Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в августе 2026 года составила 6,78% 30.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-30T09:01+0400

2026-09-30T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Объем депозитов в банковском секторе Грузии на 1 сентября 2026 года составил 75,62 миллиарда лари, что на 1,69 миллиарда лари, или на 2,28%, больше, чем в начале августа 2026 года, говорится в материалах Национального банка Грузии.Согласно отчету, в августе 2026 года по сравнению с предыдущим месяцем срочные вклады выросли на 626,7 миллиона лари, или на 1,71%, а вклады до востребования выросли на 1,06 миллиарда лари, или на 2,84%.По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 сентября 2026 года по сравнению с данными на 1 августа вырос на 0,01 процентного пункта и составил 56,81%.Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в августе 2026 года составила 6,78%, в том числе 8,68% – по депозитам в национальной валюте, и 2,31% – в иностранной.На конец июля 2026 года в Грузии работало 19 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном фонде.Обменный курс лари к доллару составляет 2,6 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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