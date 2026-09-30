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Захарова: заявления Зеленского о готовности к перемирию – пустые слова

Захарова: заявления Зеленского о готовности к перемирию – пустые слова

Sputnik Грузия

По словам официального представителя МИД РФ, Киеву нужна лишь передышка для восполнения потерь ВСУ и последующей эскалации конфликта 30.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-30T17:58+0400

2026-09-30T17:58+0400

2026-09-30T18:27+0400

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Заявления Владимира Зеленского на Генассамблее ООН о стремлении к миру являются пустыми словами – на деле украинскому лидеру нужна передышка для восполнения потерь и эскалации конфликта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Зеленский в рамках Недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН продолжил сыпать пустыми заявлениями о якобы готовности Украины к незамедлительному, как он сказал, прекращению огня и без предварительных условий", – отметила дипломат на брифинге.Она подчеркнула, что на самом деле заявления главы киевского режима не имеют "ничего общего с истинным стремлением к справедливому и устойчивому миру".По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, Зеленскому нужна только передышка, чтобы восполнить потери ВСУ в живой силе и технике и затем, возобновив боевые действия, пойти на эскалацию конфликта.Захарова добавила, что об отсутствии стремления Киева к миру говорят и его попытки вместе с западными спонсорами "поддерживать на плаву вопрос Крыма" – это также указывает на четкую нацеленность на конфронтацию, отметила дипломат.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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украина, обострение ситуации вокруг украины, политика, в мире, россия, киев, владимир зеленский, мид россии, оон, мария захарова