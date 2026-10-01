https://sputnik-georgia.ru/20261001/300911844.html

Предательство и ложь: Зеленский довел до бешенства еще одного союзника

Предательство и ложь: Зеленский довел до бешенства еще одного союзника

Sputnik Грузия

Украинские элиты любят сравнивать свою страну именно с Южной Кореей: вот нанесем с помощью Запада стратегическое поражение русским и заживем 01.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-01T12:29+0400

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2026-10-01T15:26+0400

политика

в мире

южная корея

сеул

кндр

владимир зеленский

ким чен ын

дональд трамп

оон

обострение ситуации вокруг украины

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Украинские элиты любят сравнивать свою страну именно с Южной Кореей, пишет колумнист РИА Новости. От Владимира Зеленского требуют извинений корейцы: нет, не КНДР, которая является официальным союзником России и чьи бойцы даже воевали вместе с нами в Курской области против ВСУ. А Южная Корея, которая числится среди поддерживающих Украину западных стран и исправно голосует в ООН за проукраинские резолюции. Но как раз выступление Зеленского в ООН и стало поводом для гнева в Сеуле.А ведь Зеленский так надеялся на прямо противоположный результат, когда рассказывал с трибуны Генассамблеи, что недавно передал Южной Корее двух захваченных в плен в прошлом январе бойцов Корейской народной армии. Он даже акцентировал внимание на том, как сложно было взять их живыми: один из бойцов пытался покончить с собой. Но потом они якобы захотели переехать в Южную Корею — и киевские власти сделали это. Зеленскому казалось, что этот пример подтверждает: Украина противостоит настоящему мировому злу — кроме дьявольской России, еще и демонизированной Западом КНДР. Но в ответ он услышал из Сеула совсем не слова благодарности. Там выразили резкий протест и потребовали извинений.Сначала президент Ли Чжэ Мен выразил глубокое сожаление в связи с тем, что украинская сторона нарушила договоренность о неразглашении, отметив, что "государственными делами нужно заниматься ради страны и народа, а не ради выгоды или популярности режима и находящихся у власти". Формально последняя фраза относилась к южнокорейской оппозиции, воспользовавшейся ситуацией и обрушившейся на правительство за то, что оно хотело скрыть факт передачи пленных, но по сути она может быть отнесена и к действиям Зеленского. У Сеула были самые серьезные основания не разглашать сведения о передаче пленных: отношения с КНДР сейчас очень плохие, и власти пытаются восстановить хоть какие-то контакты, особенно на фоне очевидного нового раунда заигрывания Вашингтона с Ким Чен Ыном (Дональд Трамп намекнул на возможную в скором времени встречу). Пхеньяну точно не понравится, что Сеул фактически выменял у Киева его граждан, рассчитывая, что удастся провернуть все тайно. Президент Ли поверил Зеленскому — точнее, его переговорщики поверили заверениям украинцев в том, что все будет сохраняться в тайне. Но в итоге Зеленский публично все разболтал, причем с максимально высокой международной трибуны.Ну а дальнейшее развитие событий только ухудшило ситуацию: после заявления президента Ли и правящей партии (в котором действия Зеленского назвали "поступком, подорвавшим доверие между двумя странами", "опасным с точки зрения национальной безопасности") в Киеве сначала ответили, что "Украина — открытая страна" и ничего не скрывает, а потом и вовсе объявили, что никакой договоренности о конфиденциальности вообще не существовало. То есть фактически обвинили южнокорейские власти во лжи. После чего Сеул сделал ответный ход: в МИД страны был вызван и. о. посла Украины, и от него потребовали официальных извинений. Причем уже не только за нарушение Зеленским достигнутых договоренностей, но и за последующее утверждение, что их не было. Заявления офиса Зеленского, что с Сеулом ни о каком соблюдении конфиденциальности не никто не договаривался, МИД Южной Кореи назвал "ложной информацией, серьезно подрывающей доверие между правительствами двух стран и наносящей ущерб двухсторонним отношениям".Одновременно в правящей партии стали говорить, что необходимо пересмотреть меры поддержки Украины, — мол, мы оказывали им гуманитарную и экономическую помощь, а в ответ получили нарушение договоренностей и недостоверные заявления.Помощь (порядка ста миллионов долларов в год) пока что отменять не собираются, но уже понятно, что ни о каких поставках южнокорейского оружия в Киеве теперь могут даже не мечтать. А ведь там надеялись именно на это. Хотя Сеул упорно отказывался от военной помощи Киеву все эти годы, украинские власти посчитали, что история с пленными должна привести к изменению позиции Южной Кореи: мы им пленных — они нам оружие, в том числе такие дефицитные ракеты для "Пэтриотов". Именно так рассуждали в Киеве — неслучайно этим летом в Сеул зачастили высокопоставленные украинские делегации (сначала глава МИД, следом советник Зеленского). Получилось же ровно наоборот: южнокорейцы всерьез обиделись на Зеленского за абсолютное неумение держать слово.Не везет Украине с Кореями — причем с обеими. Если позиция КНДР ясна — она полностью поддерживает Россию в нашем противостоянии с Западом, рассматривая Украину просто как инструмент в западных руках, — то Южная Корея вынуждена лавировать. Крайне неохотно и под большим давлением присоединившись к санкциям против России, Сеул постоянно дает понять, что заинтересован в восстановлении торговли и связей с нашей страной при первой же возможности (то есть после окончания боевых действий). И дело тут не только в различии подходов Европы и Южной Кореи к России, но и в том, что Сеул вынужден выстраивать свой курс в сложной комбинации отношений с Вашингтоном, Пекином, Москвой, Токио и особенно Пхеньяном. Сближение России и КНДР, в том числе в военной и военно-промышленной сферах, делает нашу страну еще более значимой для Южной Кореи — и дразнить Москву поддержкой Украины там точно не собирались. Ну а после того, как убедились в абсолютной недоговороспособности Киева, тем более.Украинские элиты любят сравнивать свою страну именно с Южной Кореей: вот нанесем с помощью Запада стратегическое поражение русским (как в свое время американцы спасли южан от поражения в войне с КНДР) и заживем. Россия превратится в "большую КНДР, бедную и изолированную", а мы станем частью Запада — мощной и богатой. Эти бредовые мечты и раньше были абсолютно оторваны от реальности, ну а сейчас даже южнокорейцы убедились, что имеют дело с наглыми лжецами.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

южная корея

сеул

кндр

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политика, в мире, южная корея, сеул, кндр, владимир зеленский, ким чен ын, дональд трамп, оон, обострение ситуации вокруг украины