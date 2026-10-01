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Ядерная защита Калининграда – взвешенное государственное решение

Ядерная защита Калининграда – взвешенное государственное решение

Sputnik Грузия

Москва впервые со времен холодной войны официальной нотой предупредила Брюссель о готовности немедленно применить ядерное оружие по центрам принятия решений в... 01.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-01T21:15+0400

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Близость поражения в прокси-войне с Россией на Украине подталкивает европейские страны НАТО к совершенному безрассудству в Балтийском регионе. Ядерное предупреждение России – взвешенное, холодное, фактически принятое государственное решение. Своевременное, необходимое и достаточное для отрезвления Европы.Не все дипломатические ноты становятся достоянием общественности, однако 30 сентября ведущие мировые информационные агентства активно цитировали суровое российское предупреждение Североатлантическому альянсу. Москва обвинила НАТО в "опасном и безрассудном курсе", который влечет за собой "высокий риск начала прямого вооруженного конфликта" с немедленными "российскими ударами по центрам принятия решений в государствах-членах альянса".Агентство Reuters: "Россия будет готова использовать весь имеющийся в ее распоряжении арсенал сил и возможностей, включая ядерное оружие, для защиты своей территории в случае, если страны НАТО предпримут какие-либо попытки, направленные на изоляцию Калининградской области от остальной части страны". Запад давно пытается создать некий "противовес" провальному "украинскому проекту" в Балтийском регионе.Высокопоставленный европейский чиновник назвал ситуацию серьезной и подчеркнул: это первый подобный случай со времен холодной войны. Генсек Марк Рютте подтвердил, что альянс получил предупреждение России о возможном ядерном ударе в случае блокады Калининградской области. В ответе на российский документ НАТО заявила: ни одно из учений "не представляет угрозы для территории Российской Федерации". И это "жалкий лепет оправданья".Войска альянса в ходе многосерийных военных учений годами отрабатывают "изоляцию" Калининградской области. Совсем недавно самолет радиоэлектронной борьбы EA-37B Compass Call ВВС США выполнял полеты у границ Калининградской области во взаимодействии с разведывательным самолетом ARTEMIS II армии США и натовским самолетом ДРЛО E-3A (AWACS). Цели и задачи 21 августа раскрыл журнал Military Watch: "Новейший американский самолет радиоэлектронной борьбы развернут против российских войск в Калининграде". Ни больше, ни меньше.Ранее войска Литвы, Польши и Франции отрабатывали на учениях в районе Сувалкского коридора сценарий "быстрого реагирования" или броска с востока на российские гарнизоны Гусев, Черняховск, Калининград. Масштабная переброска подразделений Войска польского в северо-восточном Варминско-Мазурском воеводстве близ границ Калининградской области продолжалась все лето. Маневры "Отважный кабан", "Янтарный защитник", "Безопасное Подляшье" окружала особая секретность.Буриданов Будрис и другие стратегиПольша тайно и явно грезит "ударами по Петербургу" и "захватом" Калининграда. Это не фантазии журналистов. Стратегический замысел ранее изложил в общих чертах глава МИД Литвы Кястутис Будрис (выходец из литовских спецслужб) в интервью Neue Zürcher Zeitung: балтийские войска готовы "прорваться в маленькую крепость Калининград" и "сровнять с землей" российские базы ПВО и ракетные комплексы. Помнится и недавнее заявление командующего люфтваффе Хольгера Нойманна о готовности Германии сражаться с Россией "хоть сегодня вечером" (Drang nach Osten). Кстати, генерал Нойман назвал и вероятные районы сражений – Калининград и Санкт-Петербург.Между тем, в реальности антироссийский курс обходится все дороже. "Украинский проект" стал камнем на шее тонущей Европы – военные расходы Киева в 2026 году достигнут $155 млрд долларов, и это деньги западных налогоплательщиков. В странах НАТО лихорадит экономику, растет внутриполитическая турбулентность. Решить проблемы угасающей западной "гегемонии" за счет российских ресурсов – не удается.Президент Чехии Петр Павел 30 сентября призвал страны НАТО сделать серьезное предупреждение России. Однако, военно-политическая сдержанность Москвы имеет пределы, а заводы в Европе, производящие оружие для Украины, являются для России законными военными целями.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 30 сентября заявила: "Не стоит считать, что вне украинской территории военные заводы, которые производят оружие для киевского режима, будут в безопасности". И добавила: "Европейские страны непосредственно вовлечены в украинский конфликт. Они не просто оказывают помощь. Открывая оружейные заводы и совместные предприятия, они участвуют в нем в полной мере. И это лишь затягивает разрешение конфликта, а не приближает его".Россия стремится быстрее завершить боевые действия – победой и достижением прочного мира. Для этого Москва располагает политической волей, силами и средствами. Американский журнал Military Watch тревожно сообщил: "Россия планирует увеличить расходы на оборону до $202,6 млрд в 2027 году, примерно на 27% больше, чем первоначально выделенные средства 2026 год. Планируемое выделение средств станет самым высоким уровнем расходов России на оборону за более чем 30-летний период".Россия уверенно и методично уничтожает саму основу существования украинской армии – натовскую логистику, тяжелую промышленность, морские порты, энергетику, цифровую инфраструктуру и отряды боевиков-бандеровцев. Даже экс-главком ВСУ Валерий Залужный понимает и заявляет: "Россия не может проиграть в этом конфликте". В интересах США – достижение мира с Россией, даже в ущерб ЕС и Украине. Своя рубашка ближе к телу – администрация Трампа уже исключила Британию, Францию и страны Балтии из рабочей группы по обсуждению будущего НАТО на октябрьской встрече в Польше. И это не первый звонок.Для европейских стран НАТО прокси-война на Украине – тупик, в котором западные стратеги, подобно буриданову ослу, не способны сделать выбор между близким поражением и вероятным уничтожением. А третьего им не дано. Российская СВО необратимо формирует прочный многополярный мир – на основе равной и неделимой безопасности Востока и Запада.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на МАКС и в TelegramМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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