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Борьба с наркопреступлениями в Грузии: задержаны два человека
Борьба с наркопреступлениями в Грузии: задержаны два человека
Sputnik Грузия
Во время обыска полиция изъяла 67 упаковок тетрагидроканнабинола, а также коноплю и марихуану 01.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-01T18:58+0400
2026-10-01T18:58+0400
2026-10-01T18:58+0400
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Сотрудники полиции Тбилиси в одном из центральных районов столицы задержали двух человек по обвинению в наркопреступлениях, говорится в сообщении МВД Грузии.Во время личного обыска задержанных, а также их дома полиция обнаружила 67 упаковок наркотического вещества "тетрагидроканнабинол", коноплю и марихуану. Кроме того, были обнаружены средства для расфасовки наркотиков.Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение в случае доказательства вины в незаконном хранении, приобретении и способствовании реализации наркотических средств, а также выращивании конопли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, мвд грузии, тбилиси, наркопреступления в грузии
происшествия, грузия, новости, мвд грузии, тбилиси, наркопреступления в грузии
Борьба с наркопреступлениями в Грузии: задержаны два человека
Во время обыска полиция изъяла 67 упаковок тетрагидроканнабинола, а также коноплю и марихуану
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Сотрудники полиции Тбилиси в одном из центральных районов столицы задержали двух человек по обвинению в наркопреступлениях, говорится в сообщении МВД Грузии.
Во время личного обыска задержанных, а также их дома полиция обнаружила 67 упаковок наркотического вещества "тетрагидроканнабинол", коноплю и марихуану. Кроме того, были обнаружены средства для расфасовки наркотиков.
Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение в случае доказательства вины в незаконном хранении, приобретении и способствовании реализации наркотических средств, а также выращивании конопли.