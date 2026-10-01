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Борьба с наркопреступлениями в Грузии: задержаны два человека

Борьба с наркопреступлениями в Грузии: задержаны два человека

Sputnik Грузия

Во время обыска полиция изъяла 67 упаковок тетрагидроканнабинола, а также коноплю и марихуану 01.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-01T18:58+0400

2026-10-01T18:58+0400

2026-10-01T18:58+0400

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Сотрудники полиции Тбилиси в одном из центральных районов столицы задержали двух человек по обвинению в наркопреступлениях, говорится в сообщении МВД Грузии.Во время личного обыска задержанных, а также их дома полиция обнаружила 67 упаковок наркотического вещества "тетрагидроканнабинол", коноплю и марихуану. Кроме того, были обнаружены средства для расфасовки наркотиков.Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение в случае доказательства вины в незаконном хранении, приобретении и способствовании реализации наркотических средств, а также выращивании конопли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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