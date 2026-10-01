https://sputnik-georgia.ru/20261001/brakonery-lovili-rybu-s-pomoschyu-shin-v-gruzii-presekli-neobychnyy-sposob-brakonerstva-300908683.html

Браконьеры ловили рыбу с помощью шин: в Грузии пресекли необычный способ браконьерства

Браконьеры ловили рыбу с помощью шин: в Грузии пресекли необычный способ браконьерства

Sputnik Грузия

За восемь месяцев 2026 года в Грузии выявили 412 фактов нарушения правил рыбной ловли и незаконного рыболовства 01.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-01T19:53+0400

2026-10-01T19:53+0400

2026-10-01T19:53+0400

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Рыбу с помощью самодельных приспособлений из автомобильных шин ловили браконьеры на реке Мтквари в Грузии – сотрудники Департамента природоохранного надзора изъяли девять таких устройств.Нарушения выявили сотрудники регионального управления Шида Картли на территориях, прилегающих к селам Самцвериси и Тагвери муниципалитетов Карели и Хашури.Для ловли рыбы граждане использовали так называемые очхи – специальные приспособления, изготовленные из автомобильных шин."Этот метод способствует незаконному вылову большого количества рыбы и повышает риск неизбирательной добычи рыб различных видов и размеров. В результате наносится ущерб естественным популяциям и их способности к воспроизводству", – говорится в сообщении ведомства.Кроме того, оставленные в русле реки шины становятся дополнительным источником отходов и загрязнения.Борьба с браконьерством является одним из приоритетных направлений работы Департамента природоохранного надзора. Его экипажи по всей стране круглосуточно патрулируют территории для предотвращения, пресечения и выявления незаконного рыболовства и других экологических правонарушений.По данным ведомства, за первые восемь месяцев 2026 года по всей Грузии выявлено 412 фактов нарушения правил рыбной ловли и незаконного рыболовства. В Шида Картли за этот период зафиксировано 20 таких правонарушений.Департамент также оперативно реагирует на сообщения граждан, поступающие на горячую линию министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства по номеру 153. В рамках борьбы с браконьерством наряду с усиленным контролем используются современные технологии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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происшествия, грузия, новости, тбилиси, карели, хашури, департамент природоохранного надзора