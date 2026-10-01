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Бюджетники Грузии с 2027 года будут получать увеличенную зарплату
Бюджетники Грузии с 2027 года будут получать увеличенную зарплату
Sputnik Грузия
В 2027 году зарплаты бюджетников планируется повысить на 8,4% 01.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-01T14:54+0400
2026-10-01T14:54+0400
2026-10-01T14:54+0400
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. С 1 января 2027 года вырастут зарплаты лицам, получающим заработную плату из бюджета, говорится в первоначальном проекте государственного бюджета Грузии на следующий год.В 2027 году рост зарплат чиновникам составит 8,4%. Рост зарплат коснется в том числе сельских врачей, педагогов, военных и полицейских.Согласно грузинскому законодательству, зарплаты растут на половину процентной разницы с ежегодным ростом зарплат в частном секторе.Средняя номинальная зарплата в государственном секторе составляет более 1000 лари. При этом зарплата государственных чиновников формируется из двух компонентов – основная ставка и коэффициент, зависящий от класса чиновника и занимаемой им позиции. Всего в Грузии 12 классов чиновников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости
экономика, грузия, новости
Бюджетники Грузии с 2027 года будут получать увеличенную зарплату
В 2027 году зарплаты бюджетников планируется повысить на 8,4%
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. С 1 января 2027 года вырастут зарплаты лицам, получающим заработную плату из бюджета, говорится в первоначальном проекте государственного бюджета Грузии на следующий год.
В 2027 году рост зарплат чиновникам составит 8,4%. Рост зарплат коснется в том числе сельских врачей, педагогов, военных и полицейских.
Согласно грузинскому законодательству, зарплаты растут на половину процентной разницы с ежегодным ростом зарплат в частном секторе.
Средняя номинальная зарплата в государственном секторе составляет более 1000 лари. При этом зарплата государственных чиновников формируется из двух компонентов – основная ставка и коэффициент, зависящий от класса чиновника и занимаемой им позиции. Всего в Грузии 12 классов чиновников.