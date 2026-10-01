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Девдариани: человеческие истории важнее пропаганды – видео
Девдариани: человеческие истории важнее пропаганды – видео
Sputnik Грузия
В эпоху глобального информационного давления мир остро нуждается в объективности, а простые человеческие истории и реальные судьбы людей значат гораздо больше... 01.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-01T13:41+0400
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Об этом заявила политолог, директор Центра глобальных исследований Нана Девдариани в ходе круглого стола на тему "Вызовы информационной повестки. Объективный контент и фейки вокруг Грузии и России""В первую очередь, людей интересуют простые человеческие темы, как живет рядовой россиянин, грузин и каково их отношение к происходящим событиям. Конечно, специальная военная операция создала особый фон. Это не добавляет ни объективности, ни правильного восприятия, это серьезный фактор. Но людей все же больше интересует человеческий фактор, а потом события, которые имеют место быть", – заявила Девдариани.По ее словам, в современном мире создание объективного образа – большая редкость из-за тотального доминирования крупных медиакорпораций и ведущих государств. Они успешно навязывают свою повестку и всегда представляют информацию тенденциозно.Как отметила Девдариани, ярким примером этого служит освещение событий, связанных с Россией: для формирования ее стабильно негативного имиджа используются четко выверенные клише и жесткие стандарты.
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экспертное мнение, видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, нана девдариани, видео
экспертное мнение, видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, нана девдариани, видео

Девдариани: человеческие истории важнее пропаганды – видео

13:41 01.10.2026 (обновлено: 14:30 01.10.2026)
© video: Sputnik / Stringer
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В эпоху глобального информационного давления мир остро нуждается в объективности, а простые человеческие истории и реальные судьбы людей значат гораздо больше, чем официальные нарративы.
Об этом заявила политолог, директор Центра глобальных исследований Нана Девдариани в ходе круглого стола на тему "Вызовы информационной повестки. Объективный контент и фейки вокруг Грузии и России"

"В первую очередь, людей интересуют простые человеческие темы, как живет рядовой россиянин, грузин и каково их отношение к происходящим событиям. Конечно, специальная военная операция создала особый фон. Это не добавляет ни объективности, ни правильного восприятия, это серьезный фактор. Но людей все же больше интересует человеческий фактор, а потом события, которые имеют место быть", – заявила Девдариани.

По ее словам, в современном мире создание объективного образа – большая редкость из-за тотального доминирования крупных медиакорпораций и ведущих государств. Они успешно навязывают свою повестку и всегда представляют информацию тенденциозно.

Как отметила Девдариани, ярким примером этого служит освещение событий, связанных с Россией: для формирования ее стабильно негативного имиджа используются четко выверенные клише и жесткие стандарты.
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