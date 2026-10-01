https://sputnik-georgia.ru/20261001/dvoikh-razyskivaemykh-germaniey-inostrantsev-zaderzhali-v-adzharii-300906288.html
Двоих разыскиваемых Германией иностранцев задержали в Аджарии
Двоих разыскиваемых Германией иностранцев задержали в Аджарии
Sputnik Грузия
Оба иностранца въехали в Грузию еще до того, как были объявлены в международный розыск 01.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-01T16:56+0400
2026-10-01T16:56+0400
2026-10-01T16:56+0400
происшествия
грузия
новости
германия
аджария
тбилиси
интерпол
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/06/280970930_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a7c82536b8a9183d0e6df2ef54a70b4d.jpg
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Сотрудники Департамента патрульной полиции МВД Грузии задержали двоих иностранцев, разыскиваемых Германией по красному циркуляру Интерпола, сообщили в пресс-службе МВД.Задержанные находились в международном розыске по обвинению в совершении ряда тяжких преступлений, в том числе похищении с целью вымогательства, изнасиловании и причинении телесных повреждений.В МВД заявили, что задержанные пересекли границу Грузии еще до объявления их в розыск.В отношении обоих задержанных сейчас проводятся предусмотренные законом экстрадиционные процедуры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
германия
аджария
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/06/280970930_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_116e48ae37af6d072c7c03312abf4cb7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, германия, аджария, тбилиси, интерпол
происшествия, грузия, новости, германия, аджария, тбилиси, интерпол
Двоих разыскиваемых Германией иностранцев задержали в Аджарии
Оба иностранца въехали в Грузию еще до того, как были объявлены в международный розыск
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Сотрудники Департамента патрульной полиции МВД Грузии задержали двоих иностранцев, разыскиваемых Германией по красному циркуляру Интерпола, сообщили в пресс-службе МВД.
Задержанные находились в международном розыске по обвинению в совершении ряда тяжких преступлений, в том числе похищении с целью вымогательства, изнасиловании и причинении телесных повреждений.
В МВД заявили, что задержанные пересекли границу Грузии еще до объявления их в розыск.
В отношении обоих задержанных сейчас проводятся предусмотренные законом экстрадиционные процедуры.