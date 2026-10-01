https://sputnik-georgia.ru/20261001/dvoikh-razyskivaemykh-germaniey-inostrantsev-zaderzhali-v-adzharii-300906288.html

Двоих разыскиваемых Германией иностранцев задержали в Аджарии

Двоих разыскиваемых Германией иностранцев задержали в Аджарии

Sputnik Грузия

Оба иностранца въехали в Грузию еще до того, как были объявлены в международный розыск 01.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-01T16:56+0400

2026-10-01T16:56+0400

2026-10-01T16:56+0400

происшествия

грузия

новости

германия

аджария

тбилиси

интерпол

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/06/280970930_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a7c82536b8a9183d0e6df2ef54a70b4d.jpg

ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Сотрудники Департамента патрульной полиции МВД Грузии задержали двоих иностранцев, разыскиваемых Германией по красному циркуляру Интерпола, сообщили в пресс-службе МВД.Задержанные находились в международном розыске по обвинению в совершении ряда тяжких преступлений, в том числе похищении с целью вымогательства, изнасиловании и причинении телесных повреждений.В МВД заявили, что задержанные пересекли границу Грузии еще до объявления их в розыск.В отношении обоих задержанных сейчас проводятся предусмотренные законом экстрадиционные процедуры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

германия

аджария

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, германия, аджария, тбилиси, интерпол