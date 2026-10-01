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Грузинский врач спас жизнь пилоту FlyDubai после нападения на борту

Грузинский врач спас жизнь пилоту FlyDubai после нападения на борту

Sputnik Грузия

Рейс Дубай – Тель-Авив совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии после инцидента в кабине пилотов 01.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-01T12:52+0400

2026-10-01T12:52+0400

2026-10-01T13:17+0400

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Грузинский врач Шота Мусаев оказал экстренную медицинскую помощь пилоту FlyDubai, получившему ножевые ранения во время инцидента на борту самолета, интервью с медиком опубликовало издание "The Times of Israel".Из-за конфликта между пилотами рейс Дубай – Тель-Авив совершил посадку в Саудовской Аравии. Во время инцидента самолет отправил сигналы о "незаконном вмешательстве" и чрезвычайной ситуации. После произошедшего самолет приземлился в аэропорту Табука.По данным израильских СМИ, в Израиле все чаще рассматривается версия о том, что чрезвычайное происшествие на борту рейса FlyDubai, следовавшего из Дубая в Тель-Авив, было попыткой террористической атаки."Когда я услышал крики, через 10 секунд я уже бежал туда. Когда вошел в кабину, пилот был в очень тяжелом состоянии, с сильным кровотечением, особенно из головы. Я был единственным врачом на борту, в итоге остановил кровотечение и стабилизировал давление. Это были очень тяжелые минуты", – рассказал Мусаев.Мусаев, который в последние годы работает в одной из клиник Тель-Авива стоматологом, возвращался в Израиль из Китая.Как рассказал медик, в пресечении действий нападавшего участвовали несколько пассажиров. Мужчина оказывал сильное сопротивление, и для его удержания пришлось связать ему руки и ноги. Только после этого Шота увидел раненого капитана. Пилот лежал на полу, из ран на голове и руках обильно шла кровь. Он был в сознании и мог разговаривать с пассажирами.По словам грузинского врача, до посадки состояние раненого капитана было относительно стабильным. После посадки в Табуке пилота передали саудовским медикам. Позже Мусаеву сообщили, что капитан выжил и его жизнь больше не находится под угрозой.Как отметил врач, самым тяжелым моментом было резкое снижение самолета, когда находившимся на борту людям в течение нескольких секунд казалось, что они погибают.Пассажиры кричали, чтобы находившиеся на борту другие пилоты вошли в кабину. После того как один из них взял на себя управление самолетом, пассажиры, по словам Мусаева, поняли, что у них есть шанс выжить.Нападавшего удалось арестовать. Его допрашивают саудовские власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>:

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