https://sputnik-georgia.ru/20261001/gruziya-mezhdu-zapadom-i-sosedyami-kakoy-vneshnepoliticheskiy-kurs-nuzhen-strane-300912966.html

Грузия между Западом и соседями: какой внешнеполитический курс нужен стране

Грузия между Западом и соседями: какой внешнеполитический курс нужен стране

Sputnik Грузия

Отношения Грузии и Евросоюза переживают один из наиболее сложных периодов за последние годы, а внутри страны продолжается перестройка политического поля. В... 01.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-01T22:38+0400

2026-10-01T22:38+0400

2026-10-01T22:38+0400

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Отношения Грузии и Евросоюза переживают один из наиболее сложных периодов за последние годы, а внутри страны продолжается перестройка политического поля. В этих условиях Тбилиси предстоит определить, как выстраивать отношения с крупными внешними игроками, не отказываясь от собственных национальных интересов. О том, почему возвращение отношений Тбилиси и Брюсселя к прежней модели становится все менее реалистичным, что происходит с грузинской оппозицией и почему Грузии необходима многовекторная внешняя политика, в интервью Sputnik рассказала грузинский аналитик Майя Николеишвили. Отношения с ЕС: возврата к прежней модели не будет? Отношения Тбилиси и Брюсселя остаются в состоянии затяжного кризиса. Однако, по мнению Николеишвили, сегодня вопрос должен заключаться уже не столько в том, как восстановить прежний уровень отношений с Евросоюзом, сколько в том, насколько эта модель отвечает интересам самой Грузии. Аналитик считает, что за последние годы изменился как сам Евросоюз, так и характер его взаимодействия с государствами-партнерами. Поэтому механическое возвращение к прежней модели отношений она не находит необходимым. По ее мнению, Тбилиси следует сохранять рабочие отношения с Брюсселем, однако делать это прежде всего исходя из прагматических интересов страны. Таким образом, сегодня между сторонами существует не только дипломатический, но и концептуальный разрыв: Брюссель рассматривает нынешнее положение как отход Грузии от условий европейской интеграции, тогда как Николеишвили ставит под вопрос саму необходимость возвращения к прежней модели отношений с ЕС. Закон об иноагентах изменил внутренний расклад Еще одним фактором, повлиявшим на внутреннюю и внешнюю политику Грузии, стало законодательство, регулирующее деятельность организаций с иностранным финансированием. Николеишвили считает, что его принятие уже изменило политическую ситуацию в стране. По ее оценке, неправительственный сектор, который прежде обладал заметным влиянием на общественно-политические процессы, значительно ослабил свои позиции. По ее словам, влияние ряда НПО на политические процессы и обсуждение законодательных инициатив сегодня значительно меньше, чем несколько лет назад. Николеишвили считает, что раньше отдельные неправительственные организации обладали существенным общественно-политическим весом и активно участвовали в обсуждении принимаемых решений. "Были неправительственные организации, без одобрения которых законы практически не принимались. Они должны были обязательно выразить свое мнение. Сейчас всего этого уже нет", – полагает Николеишвили. По ее оценке, принятие закона стало одним из факторов, изменивших сложившийся баланс влияния внутри страны. Почему Грузии нужна сильная оппозиция Отдельная проблема грузинской политики, по мнению Николеишвили, – состояние партийной системы. На фоне процесса вокруг возможного запрета ряда оппозиционных сил аналитик обращает внимание на более глубокую проблему – отсутствие полноценной политической конкуренции. По ее оценке, от слабости оппозиционного поля страдает не только сама оппозиция, но и правящая сила. Отсутствие содержательной конкуренции постепенно снижает качество политической дискуссии, считает аналитик. В результате вместо борьбы программ и аргументов общество получает конфронтацию, в которой остается все меньше пространства для содержательных дебатов. Поэтому, по мнению Николеишвили, стране необходим новый политический сегмент – более профессиональный, интеллектуальный и ориентированный на содержательную дискуссию. При этом она не говорит о необходимости смены власти. По ее мнению, на нынешнем этапе более реалистичным сценарием могло бы стать серьезное внутреннее переформатирование правящей партии с привлечением профессиональных кадров. Многовекторность вместо выбора одного лагеря Главным внешнеполитическим вопросом для Грузии остается поиск модели, которая позволила бы небольшой стране проводить самостоятельную политику в условиях противостояния крупных международных игроков. Николеишвили не согласна с тезисом о том, что Грузия обязательно должна выбрать одну геополитическую сторону. По ее мнению, оптимальным вариантом для страны остается многовекторная политика, при которой отношения с различными центрами силы выстраиваются исходя прежде всего из национальных и экономических интересов Грузии. Именно поэтому, считает аналитик, Тбилиси необходимо сохранять пространство для маневра, не связывая внешнюю политику страны исключительно с одним центром силы. Для Грузии это особенно важно из-за ее географического положения. Страна находится на Южном Кавказе между крупными региональными игроками и одновременно остается важным связующим звеном между Европой и Азией. Поэтому внешняя политика Тбилиси, по логике аналитика, должна строиться не вокруг безусловной ориентации на один центр силы, а вокруг способности поддерживать рабочие отношения сразу по нескольким направлениям. Диалог с Россией как часть прагматичной политики Одним из таких направлений Николеишвили считает Россию. По ее словам, начало полноценного диалога между Тбилиси и Москвой не должно автоматически означать геополитический выбор в пользу одной из сторон. "С Россией обязательно нужен диалог, тут для меня никаких вопросов нет. Этот диалог не значит встать на чью-то сторону", – подчеркнула Николеишвили. Россия остается непосредственным соседом Грузии, и игнорировать этот географический и политический фактор невозможно, считает аналитик. По ее мнению, Тбилиси необходимо учитывать реальное положение страны в регионе и выстраивать внешнюю политику с учетом отношений не только с западными партнерами, но и с ближайшими соседями. Именно поэтому Николеишвили выступает за прямой диалог двух стран и полагает, что затягивать с ним не следует. При этом отсутствие дипломатических отношений между странами существенно сужает пространство для политического маневра. Николеишвили также обращает внимание на кадровый вопрос: для полноценного диалога Тбилиси нужны политики и дипломаты, способные вести переговоры на соответствующем уровне. С этим она вновь связывает необходимость внутреннего обновления власти – не смены политического курса как такового, а усиления профессиональной составляющей государственного управления. "Я опять подчеркиваю необходимость переформатирования грузинской власти – в пользу профессиональных, интеллектуальных кадров", – заявила аналитик. Прагматизм как условие сохранения маневра В результате ключевой вопрос для Грузии сегодня заключается не только в выборе между Востоком и Западом. Стране приходится одновременно решать несколько задач: сохранять экономические и политические связи с ЕС, учитывать интересы непосредственных соседей, искать возможности для диалога с Россией и при этом не потерять самостоятельность при принятии решений. Именно поэтому многовекторность в трактовке Николеишвили – это прежде всего попытка сохранить пространство для маневра. В условиях продолжающейся трансформации международных отношений способность Тбилиси поддерживать рабочие контакты с разными центрами силы может становиться самостоятельным внешнеполитическим ресурсом. Но для реализации такого подхода, считает аналитик, одной декларации о прагматичной политике недостаточно. Необходимы профессиональные кадры, содержательная внутренняя политическая конкуренция и способность государства формулировать собственные долгосрочные интересы. Именно от этого во многом будет зависеть, сможет ли Грузия проводить многовекторную политику на практике, сохраняя возможность самостоятельно определять приоритеты своей внешней политики.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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