https://sputnik-georgia.ru/20261001/kak-budet-prokhodit-tbilisoba-2026--programma-meropriyatiy-300920417.html

Как будет проходить "Тбилисоба 2026" – программа мероприятий

Как будет проходить "Тбилисоба 2026" – программа мероприятий

Sputnik Грузия

На празднование Дня города власти выделили более 3,1 миллиона лари 01.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-01T23:31+0400

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Праздник "Тбилисоба 2026" пройдет в столице 3-4 октября – основные мероприятия состоятся в парке Рике и на площади Орбелиани, а также на площади Гудиашвили, в Легвтахеви, на площади Европы. На празднование Дня города власти выделили более 3,1 миллиона лари. Мэрия Тбилиси публикует программу основных мероприятий: - Площадь Орбелиани, 3–4 октября, 12:00–23:00 Гастрономический фестиваль, зона сыра и вина, пивная зона, ярмарка местных предпринимателей, тбилисская мастерская, "Угощения Орбелиани", кулинарные мастер-классы, тематические фотозоны, праздничные инсталляции, детская развлекательная зона и активности, детские концерты, театрализованные представления. Кроме того, гостей Орбелиани ждут детские мастер-классы (12:00–19:00), детская зона сладостей, аттракционы, пространство посольства Италии с итальянской кухней, мастер-классами и музыкой, проект "Осенний Тбилиси" от "Гардении Шеварднадзе", электронная музыка. - Парк Рике, 3–4 октября, 12:00–23:00: "Большая тбилисская кухня", "Street Food Тбилиси", кулинарные мастер-классы, гастрономический фестиваль, зона сыра и вина, пивная зона, ярмарка предпринимателей, тбилисская мастерская, тематические фотозоны, праздничные инсталляции, арка и аллея, "Кафе приключений", трасса для внедорожных приключений, "Сладкий Тбилиси". Также будут работать детская развлекательная зона, пройдут детские концерты, театрализованные представления, перформансы и мастер-классы (12:00–19:00). Спортивные активности: криоба (грузинское боевое искусство), шахматы, нарды, грузинская борьба, мини-гольф и настольный теннис. Кроме того, состоятся авто-мотопраздник, будут работать аттракционы и звучать электронная музыка. - Площадь Европы и Метехский мост, 3 октября, 12:00–23:00 Грузинская ассоциация байкеров проведет любительские и развлекательные соревнования для мотоциклов типов Cruiser и Adventure. Также будут организованы выставки мотоциклов и автомобилей, фотовыставка об истории мотодвижения и художественная выставка работ грузинских любителей мотоциклов. - Легвтахеви и Абанотубани, 3–4 октября 12:00–20:00 — выставка-продажа "Тбилисское многообразие". 12:00–20:00 — культурно-творческое пространство. - Площадь Гудиашвили, 3–4 октября, 12:00–23:00 Открытый кинотеатр, праздничные декорации, ярмарка предпринимателей, гастрономический фестиваль, зоны сыра, вина, пива. Сцена на площади Гудиашвили: 3 октября 20:00 – музыкальная группа "Гимилис бичеби". 21:00 – Саломе Гоциридзе и группа. 4 октября 20:00 – "Элис Бенд". 21:00 – "Чако Бенд". 4 октября в 20:00 состоится церемония награждения почетных граждан Тбилиси. С 2018 года "Тбилисоба" ежегодно проводится в первый выходной октября, а не в конце месяца, как было принято ранее. Лишь дважды празднование Дня города было отменено: в 2020 году – из-за пандемии коронавируса, и в 2021-м – из-за трагедии в Батуми, где рухнул жилой дом и были жертвы. Впервые День города в Тбилиси отметили в октябре 1979 года. Из-за сложного социально-экономического периода в истории Грузии с 1989 по 1994 год праздник не отмечался. С 1995-го его возродили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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