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Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков
Sputnik Грузия
Сильные осадки могут привести к значительному повышению уровня воды в реках и разливам небольших рек 01.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-01T21:44+0400
2026-10-01T21:44+0400
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. С вечера 1 октября до второй половины дня 3 октября на большей части территории Грузии вновь ожидаются дожди, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В горных и высокогорных районах страны, а также в Аджарии, Кахети и Квемо Картли синоптики прогнозируют сильные дожди. Возможны грозы, град, усиление ветра. На море ожидается шторм силой три-четыре балла. Сильные осадки могут привести к значительному повышению уровня воды в реках и разливам небольших рек. В холмистых и горных районах возможно возникновение и активизация оползневых и селевых процессов. Уровень опасности оценивается специалистами как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – прогноз синоптиков
Сильные осадки могут привести к значительному повышению уровня воды в реках и разливам небольших рек
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. С вечера 1 октября до второй половины дня 3 октября на большей части территории Грузии вновь ожидаются дожди, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
В горных и высокогорных районах страны, а также в Аджарии, Кахети и Квемо Картли синоптики прогнозируют сильные дожди. Возможны грозы, град, усиление ветра. На море ожидается шторм силой три-четыре балла.
Сильные осадки могут привести к значительному повышению уровня воды в реках и разливам небольших рек. В холмистых и горных районах возможно возникновение и активизация оползневых и селевых процессов.
Уровень опасности оценивается специалистами как средний.