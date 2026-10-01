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Лицам с ОВЗ увеличивают пособия с 2027 года
Лицам с ОВЗ увеличивают пособия с 2027 года
Sputnik Грузия
Социальные выплаты для отдельных категорий лиц с ОВЗ увеличатся на 60 лари, для остальных – на 20 лари 01.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-01T18:28+0400
2026-10-01T18:28+0400
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с 1 января 2026 года будут получать увеличенные социальные выплаты, говорится в первоначальном варианте бюджета Грузии.Социальные выплаты для лиц с ярко выраженными ограниченными возможностями и для лиц с ОВЗ младше 18 лет вырастут на 60 лари, а для остальных лиц с ОВЗ – на 20 лари. Предполагается, что социальная помощь для лиц с ОВЗ продолжит расти каждый год.На сегодняшний день финансовая помощь для лиц с ярко выраженными ограниченными возможностями здоровья и детей с ОВЗ составляла 480 лари, а для остальных категорий лиц с ОВЗ – 235 лари.Лица с ОВЗ в Грузии делятся на четыре группы: первая – лица с ярко выраженными ограниченными возможностями; вторая – лица со значительно выраженными ограниченными возможностями; третья – лица с умеренно выраженными ограниченными возможностями; четвертая – дети с первой, второй и третьей группами инвалидности.Курс лари по отношению к доллару США — 2,6 GEL/$1. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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общество, новости, грузия
общество, новости, грузия
Лицам с ОВЗ увеличивают пособия с 2027 года
Социальные выплаты для отдельных категорий лиц с ОВЗ увеличатся на 60 лари, для остальных – на 20 лари
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с 1 января 2026 года будут получать увеличенные социальные выплаты, говорится в первоначальном варианте бюджета Грузии.
Социальные выплаты для лиц с ярко выраженными ограниченными возможностями и для лиц с ОВЗ младше 18 лет вырастут на 60 лари, а для остальных лиц с ОВЗ – на 20 лари. Предполагается, что социальная помощь для лиц с ОВЗ продолжит расти каждый год.
На сегодняшний день финансовая помощь для лиц с ярко выраженными ограниченными возможностями здоровья и детей с ОВЗ составляла 480 лари, а для остальных категорий лиц с ОВЗ – 235 лари.
Лица с ОВЗ в Грузии делятся на четыре группы: первая – лица с ярко выраженными ограниченными возможностями; вторая – лица со значительно выраженными ограниченными возможностями; третья – лица с умеренно выраженными ограниченными возможностями; четвертая – дети с первой, второй и третьей группами инвалидности.
Курс лари по отношению к доллару США — 2,6 GEL/$1.