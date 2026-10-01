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Мамацашвили: почему Грузии необходим экспертный диалог со всеми соседями

Мамацашвили: почему Грузии необходим экспертный диалог со всеми соседями

Sputnik Грузия

Профессиональные медиафорумы стали незаменимыми мостами для диалога Грузии со всеми соседями, а у дипломатии и открытого экспертного общения просто нет... 01.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-01T13:56+0400

2026-10-01T13:56+0400

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Об этом заявил директор ИА Reportiori, руководитель Федерации журналистов Грузии Георгий Мамацашвили в ходе круглого стола на тему "Вызовы информационной повестки. Объективный контент и фейки вокруг Грузии и России"."Открытие подобных платформ – это своего рода мост и путь к осознанию потребности и необходимости поиска новых возможностей. Подобная форма коммуникации необходима не только с Россией, но и с другими соседями. Нравится нам это или нет, коммуникация в такой форме с соседями обязательна – будь то Азербайджан, Армения, Россия или Турция, со всеми соседями нужны подобные отношения. И подобные медиафорумы даже необходимы для формирования и углубления этих отношений", – заявил Мамацашвили.По его словам, независимо от политических симпатий, Грузии необходима прямая коммуникация со всеми без исключения соседями: Азербайджаном, Арменией, Россией и Турцией. Успешное государство строится на дипломатии, единстве и способности разговаривать, поэтому у конструктивного диалога, который рождается именно на таких профессиональных форумах, просто нет альтернативы.Как отметил Мамацашвили, профессиональные дискуссии и встречи аналитиков служат фундаментом для старта любого успешного проекта. При этом эксперт отмечает, что эффективность таких площадок значительно возросла бы при переходе к более масштабному формату с привлечением широкого круга специалистов и представителей СМИ.

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