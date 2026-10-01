https://sputnik-georgia.ru/20261001/nadezhda-na-pozitivnye-shagi-v-patriarkhii-gruzii-rasskazali-o-vstreche-s-delegatsiey-moskvy-300904113.html

Надежда на позитивные шаги: в Патриархии Грузии рассказали о встрече с делегацией Москвы

Надежда на позитивные шаги: в Патриархии Грузии рассказали о встрече с делегацией Москвы

Sputnik Грузия

Встреча представителей двух церквей была посвящена поиску путей для решения накопившихся церковных вопросов 01.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-01T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Возможность найти пути для решения церковных вопросов в Абхазии и Цхинвальском регионе обсуждалась на встрече Католикоса-Патриарха всея Грузии Шио III с делегацией Московского Патриархата, заявил руководитель службы по связям с общественностью Патриархии Грузии протоиерей Андрия Джагмаидзе.Делегация Московского Патриархата во главе с председателем Отдела внешних церковных связей, митрополитом Волоколамским Антонием (Севрюком) посетила патриаршую резиденцию в Тбилиси. Гости поздравили Шио III с избранием на патриарший престол и передали ему поздравления от Патриарха Московского и всея Руси.Основной темой встречи стали проблемы Грузинской православной церкви в Абхазии и Цхинвальском регионе.По его словам, обе стороны отметили наличие определенных возможностей для работы над вопросами церковной жизни в двух регионах."Было отмечено с обеих сторон, что существуют определенные ресурсы для того, чтобы работать над вопросами, которые позволят упорядочить церковную жизнь в обоих регионах", – подчеркнул Джагмаидзе.В Патриархии Грузии сообщили, что стороны также обсудили, что можно сделать для того, чтобы Грузинская православная церковь получила возможность поддерживать отношения с местными прихожанами в Абхазии и Цхинвальском регионе.Джагмаидзе отметил, что встреча оставляет надежду на то, что в дальнейшем удастся найти определенные пути для решения этих болезненных вопросов.Стороны также обсудили отношения между двумя странами и вспомнили деятельность и вклад Католикоса-Патриарха Илии II. В завершение встречи представители двух церквей обменялись символическими подарками.Отношения Грузии и РоссииПосле августовской войны 2008 года Россия в одностороннем порядке признала независимость Абхазии и Южной Осетии. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой и на законодательном уровне объявил эти территории оккупированными.Представители нового правительства Грузии, пришедшие к власти после выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с Россией при сохранении принципа территориальной целостности страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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общество, грузия, новости, религия , грузинская православная церковь, андрия джагмаидзе, патриарх московский и всея руси кирилл, москва, абхазия, цхинвальский регион