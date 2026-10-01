https://sputnik-georgia.ru/20261001/nadezhda-na-pozitivnye-shagi-v-patriarkhii-gruzii-rasskazali-o-vstreche-s-delegatsiey-moskvy-300904113.html
Надежда на позитивные шаги: в Патриархии Грузии рассказали о встрече с делегацией Москвы
Надежда на позитивные шаги: в Патриархии Грузии рассказали о встрече с делегацией Москвы
Sputnik Грузия
Встреча представителей двух церквей была посвящена поиску путей для решения накопившихся церковных вопросов 01.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-01T11:58+0400
2026-10-01T11:58+0400
2026-10-01T11:58+0400
общество
грузия
новости
религия
грузинская православная церковь
андрия джагмаидзе
патриарх московский и всея руси кирилл
москва
абхазия
цхинвальский регион
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/0a/01/300904273_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_dc2afc5c701c08bd620a5cdb91c20764.jpg
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Возможность найти пути для решения церковных вопросов в Абхазии и Цхинвальском регионе обсуждалась на встрече Католикоса-Патриарха всея Грузии Шио III с делегацией Московского Патриархата, заявил руководитель службы по связям с общественностью Патриархии Грузии протоиерей Андрия Джагмаидзе.Делегация Московского Патриархата во главе с председателем Отдела внешних церковных связей, митрополитом Волоколамским Антонием (Севрюком) посетила патриаршую резиденцию в Тбилиси. Гости поздравили Шио III с избранием на патриарший престол и передали ему поздравления от Патриарха Московского и всея Руси.Основной темой встречи стали проблемы Грузинской православной церкви в Абхазии и Цхинвальском регионе.По его словам, обе стороны отметили наличие определенных возможностей для работы над вопросами церковной жизни в двух регионах."Было отмечено с обеих сторон, что существуют определенные ресурсы для того, чтобы работать над вопросами, которые позволят упорядочить церковную жизнь в обоих регионах", – подчеркнул Джагмаидзе.В Патриархии Грузии сообщили, что стороны также обсудили, что можно сделать для того, чтобы Грузинская православная церковь получила возможность поддерживать отношения с местными прихожанами в Абхазии и Цхинвальском регионе.Джагмаидзе отметил, что встреча оставляет надежду на то, что в дальнейшем удастся найти определенные пути для решения этих болезненных вопросов.Стороны также обсудили отношения между двумя странами и вспомнили деятельность и вклад Католикоса-Патриарха Илии II. В завершение встречи представители двух церквей обменялись символическими подарками.Отношения Грузии и РоссииПосле августовской войны 2008 года Россия в одностороннем порядке признала независимость Абхазии и Южной Осетии. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой и на законодательном уровне объявил эти территории оккупированными.Представители нового правительства Грузии, пришедшие к власти после выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с Россией при сохранении принципа территориальной целостности страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
москва
абхазия
цхинвальский регион
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/0a/01/300904273_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_325cd05894a9978319d650970fb1aa7e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
общество, грузия, новости, религия , грузинская православная церковь, андрия джагмаидзе, патриарх московский и всея руси кирилл, москва, абхазия, цхинвальский регион
общество, грузия, новости, религия , грузинская православная церковь, андрия джагмаидзе, патриарх московский и всея руси кирилл, москва, абхазия, цхинвальский регион
Надежда на позитивные шаги: в Патриархии Грузии рассказали о встрече с делегацией Москвы
Встреча представителей двух церквей была посвящена поиску путей для решения накопившихся церковных вопросов
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Возможность найти пути для решения церковных вопросов в Абхазии и Цхинвальском регионе обсуждалась на встрече Католикоса-Патриарха всея Грузии Шио III с делегацией Московского Патриархата, заявил руководитель службы по связям с общественностью Патриархии Грузии протоиерей Андрия Джагмаидзе.
Делегация Московского Патриархата во главе с председателем Отдела внешних церковных связей, митрополитом Волоколамским Антонием (Севрюком) посетила патриаршую резиденцию в Тбилиси. Гости поздравили Шио III с избранием на патриарший престол и передали ему поздравления от Патриарха Московского и всея Руси.
Основной темой встречи стали проблемы Грузинской православной церкви в Абхазии и Цхинвальском регионе.
"Было особо отмечено, что это основная проблема, которая негативно влияет на отношения между двумя народами и лежит в их основе. Поэтому необходимо найти пути для преодоления препятствий в отношениях. Было сказано, что это незаживающая рана для Грузинской церкви и всей Грузии", – заявил Джагмаидзе.
По его словам, обе стороны отметили наличие определенных возможностей для работы над вопросами церковной жизни в двух регионах.
"Было отмечено с обеих сторон, что существуют определенные ресурсы для того, чтобы работать над вопросами, которые позволят упорядочить церковную жизнь в обоих регионах", – подчеркнул Джагмаидзе.
В Патриархии Грузии сообщили, что стороны также обсудили, что можно сделать для того, чтобы Грузинская православная церковь получила возможность поддерживать отношения с местными прихожанами в Абхазии и Цхинвальском регионе.
Джагмаидзе отметил, что встреча оставляет надежду на то, что в дальнейшем удастся найти определенные пути для решения этих болезненных вопросов.
Стороны также обсудили отношения между двумя странами и вспомнили деятельность и вклад Католикоса-Патриарха Илии II. В завершение встречи представители двух церквей обменялись символическими подарками.
Отношения Грузии и России
После августовской войны 2008 года Россия в одностороннем порядке признала независимость Абхазии и Южной Осетии. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой и на законодательном уровне объявил эти территории оккупированными.
Представители нового правительства Грузии, пришедшие к власти после выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с Россией при сохранении принципа территориальной целостности страны.