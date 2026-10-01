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Нацбанк Грузии оставил неизменным контрциклический буфер капитала банков

Нацбанк Грузии оставил неизменным контрциклический буфер капитала банков

Sputnik Грузия

Годовой прирост кредитного портфеля банковского сектора Грузии к августу составил 14,8% 01.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-01T09:01+0400

2026-10-01T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии оставил неизменным, на уровне 1%, циклический компонент контрциклического буфера капитала банков, который представляет собой надбавку к минимальным требованиям к капиталу банков, говорится в сообщении регулятора.Циклический компонент контрциклического буфера капитала банков был установлен в марте 2023 года и с тех пор не менялся."Данные за первый квартал 2026 года свидетельствуют о том, что отношение объема кредитов к ВВП остается ниже уровня долгосрочного тренда; соответственно, кредитный разрыв сохраняется на отрицательном уровне. На фоне высоких темпов экономического роста, зафиксированных в первом полугодии, отрицательный разрыв показателя кредитов к ВВП увеличился. По оценкам комитета финансовой стабильности Нацбанка, с учетом сохраняющейся кредитной активности и постепенной нормализации темпов экономического роста отношение объема кредитов к ВВП со временем приблизится к своему долгосрочному уровню", – говорится в сообщении.По мнению комитета, по данным на август 2026 года, банковский сектор сохраняет здоровые показатели капитала и ликвидности."По состоянию на август 2026 года банковский сектор сохраняет устойчивые показатели достаточности капитала и ликвидности. В этот период годовой прирост кредитного портфеля составил 14,8%, что было обусловлено прежде всего увеличением объема кредитования бизнеса", – отмечено в отчете.Следующее заседание комитета финансовой стабильности Нацбанка Грузии состоится 25 ноября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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