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Нелегальные обменники и сотни тысяч лари: в Грузии прошли задержания

Нелегальные обменники и сотни тысяч лари: в Грузии прошли задержания

Sputnik Грузия

В ходе обысков по 15 адресам правоохранители изъяли валюту общей стоимостью более 356 тысяч лари 01.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-01T20:50+0400

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. В разных регионах Грузии выявили 15 незаконно действующих обменных пунктов – девять человек задержаны, говорится в сообщении Следственной службы Министерства финансов страны.По данным ведомства, незаконные обменные пункты работали в Аджарии, Самегрело и Шида Картли. Они осуществляли деятельность без соответствующего разрешения Национального банка Грузии и с нарушением установленных законодательством требований.На основании судебных решений сотрудники Следственной службы провели обыски по 15 адресам. В результате были изъяты крупные суммы в грузинской и иностранной валюте, компьютерная техника и соответствующий инвентарь.Общая стоимость изъятой валюты превышает 356 тысяч лари.Уголовное преследование начато в отношении 16 человек, девять из них задержаны. Следственные действия продолжаются с целью выявления других лиц, причастных к незаконной деятельности.Расследование ведется по статье "Незаконная предпринимательская деятельность" Уголовного кодекса Грузии. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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