https://sputnik-georgia.ru/20261001/oppozitsiya-planiruet-ustroit-provokatsiyu--predstavitel-partii-vlasti-gruzii-300905644.html

Оппозиция планирует устроить провокацию – представитель партии власти Грузии

Оппозиция планирует устроить провокацию – представитель партии власти Грузии

Sputnik Грузия

МВД предложило "Нацдвижению" изменить место акции из-за подготовки парка Рике к празднованию "Тбилисоба", однако партия отказалась 01.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-01T15:55+0400

2026-10-01T15:55+0400

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ираклий чеишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" собирается устроить провокацию своей акцией протеста, заявил депутат правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Чеишвили.Партия планирует провести акцию протеста в парке Рике у т.н. "кувшинов" вечером 1 октября, чтобы опротестовать заключение своего основателя, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, в пятую годовщину ареста. МВД Грузии предложило партии изменить место проведения акции, так как в парке Рике идут работы по подготовке к запланированному на выходные празднованию "Тбилисоба", но партия от предложения отказалась.По его словам, все нарушители закона понесут строгое наказание."Все без исключения, кто поддастся на эту провокацию, будут наказаны в строгом соответствии с законом", – сказал Чеишвили.В то же время депутат партии власти отметил, что "Единое национальное движение" не сможет собрать масштабный митинг в центре Тбилиси."О каких масштабах вообще может идти речь? Чего они на самом деле добились к настоящему моменту? Какой масштабный митинг когда-либо организовывало „Национальное движение“? Этот день тоже обернется для них провалом", – заявил Чеишвили.Согласно законодательству Грузии, запланированная заранее акция протеста требует согласования с МВД Грузии. При этом протестующим запрещено мешать движению пешеходов и автотранспорта.В случае нарушения правил проведения акции МВД Грузии имеет право предпринять все меры для разгона протестующих, также оно имеет право оштрафовать нарушителей правил проведения акций. Для иностранца участие в несанкционированной акции является поводом для депортации.Саакашвили и "Нацдвижение"Гражданин Украины Михаил Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября того же года был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к шести годам лишения свободы по двум уголовным делам.На сегодняшний день Михаил Саакашвили приговорен к 12 с половиной годам тюремного заключения по четырем уголовным делам. На рассмотрении судов находятся еще два дела против экс-президента Грузии.Несмотря на законодательный запрет иностранному гражданину участвовать в политической жизни Грузии, Саакашвили остается неформальным лидером "Единого национального движения", и партия зависит от его решений.Именно по инициативе Саакашвили "Единое национальное движение" сменило руководство. Теперь партией управляет не председатель, а управляющий совет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, михаил саакашвили, единое национальное движение, ираклий чеишвили, грузинская мечта - демократическая грузия