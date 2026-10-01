Правительственный городок в Тбилиси: последние новшества
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Для подъезда к новому правительственному городку изучат несколько вариантов дорожных маршрутов, после чего подготовят детальный проект выбранного направления
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии объявил тендер на анализ альтернативных дорожных маршрутов и подготовку детальной проектной документации для обеспечения доступа к району, где будет расположен новый правительственный городок.
О планах властей перенести правительственные здания (парламент, администрацию правительства, мэрию Тбилиси и ряд министерств) на территорию недалеко от Тбилисского водохранилища стало известно в декабре 2025 года. В данный момент идет доработка генерального плана городка.
В рамках тендера от исполнителя требуется изучить потенциальные маршруты, ведущие к месту, где будет расположен городок, и представить несколько вариантов для каждого направления.
При оценке альтернативных маршрутов будут учитываться инженерно-технические, транспортные, экономические, экологические и социальные факторы.
Также будет проведен анализ транспортных потоков с оценкой времени в пути по существующим и новым маршрутам, уровня безопасности дорожного движения и экономической целесообразности проекта.
Работы будут проводиться в два этапа. Первый этап включает анализ альтернативных маршрутов и выбор оптимального решения.
На основании результатов и рекомендаций первого этапа Департамент автомобильных дорог примет решение о переходе ко второму этапу, который предусматривает подготовку детальной проектной документации для выбранного маршрута.
Детальный проект будет включать инженерные изыскания, необходимые для строительства дороги, проектные чертежи, сметы, решения по организации движения и обеспечению безопасности, оценку экологических и социальных аспектов, а также иную документацию, необходимую для осуществления строительства.
Что будет в правительственном городке
Согласно исследованию рынка, объявленному Фондом муниципального развития, в рамках проекта всего должно быть построено 282 750 квадратных метров новых офисных и административных зданий.
В том числе должно быть обустроено приемное пространство для проведения мероприятий площадью не менее 10 тысяч квадратных метров. Таким образом, на указанной территории планируется разместить следующие здания:
парламент Грузии – площадью не менее 31 350 квадратных метров;
администрация правительства – площадью не менее 7 000 квадратных метров;
зал для мероприятий – площадью не менее 10 000 квадратных метров;
министерство иностранных дел – площадью не менее 7 500 квадратных метров;
министерство инфраструктуры – площадью не менее 20 700 квадратных метров;
министерство регионального развития – площадью не менее 3 200 квадратных метров;
министерство по делам вынужденно перемещенных лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты – площадью не менее 51 900 квадратных метров;
министерство экономики и устойчивого развития – площадью не менее 23 800 квадратных метров;
министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства – площадью не менее 47 400 квадратных метров;
министерство образования, науки и молодежи – площадью не менее 7 600 квадратных метров;
министерство культуры – площадью не менее 3 600 квадратных метров;
мэрия Тбилиси – площадью не менее 59 900 квадратных метров;
специальная служба государственной охраны Грузии – площадью не менее 7 000 квадратных метров;
аппарат государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия – площадью не менее 1 800 квадратных метров.