https://sputnik-georgia.ru/20261001/pravitelstvennyy-gorodok-v-tbilisi-poslednie-novshestva-300883642.html

Правительственный городок в Тбилиси: последние новшества

Правительственный городок в Тбилиси: последние новшества

Sputnik Грузия

Для подъезда к новому правительственному городку изучат несколько вариантов дорожных маршрутов, после чего подготовят детальный проект выбранного направления 01.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-01T10:50+0400

2026-10-01T10:50+0400

2026-10-01T10:50+0400

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фонд муниципального развития

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии объявил тендер на анализ альтернативных дорожных маршрутов и подготовку детальной проектной документации для обеспечения доступа к району, где будет расположен новый правительственный городок.О планах властей перенести правительственные здания (парламент, администрацию правительства, мэрию Тбилиси и ряд министерств) на территорию недалеко от Тбилисского водохранилища стало известно в декабре 2025 года. В данный момент идет доработка генерального плана городка.В рамках тендера от исполнителя требуется изучить потенциальные маршруты, ведущие к месту, где будет расположен городок, и представить несколько вариантов для каждого направления.При оценке альтернативных маршрутов будут учитываться инженерно-технические, транспортные, экономические, экологические и социальные факторы.Также будет проведен анализ транспортных потоков с оценкой времени в пути по существующим и новым маршрутам, уровня безопасности дорожного движения и экономической целесообразности проекта.Работы будут проводиться в два этапа. Первый этап включает анализ альтернативных маршрутов и выбор оптимального решения.На основании результатов и рекомендаций первого этапа Департамент автомобильных дорог примет решение о переходе ко второму этапу, который предусматривает подготовку детальной проектной документации для выбранного маршрута.Детальный проект будет включать инженерные изыскания, необходимые для строительства дороги, проектные чертежи, сметы, решения по организации движения и обеспечению безопасности, оценку экологических и социальных аспектов, а также иную документацию, необходимую для осуществления строительства.Что будет в правительственном городкеСогласно исследованию рынка, объявленному Фондом муниципального развития, в рамках проекта всего должно быть построено 282 750 квадратных метров новых офисных и административных зданий.В том числе должно быть обустроено приемное пространство для проведения мероприятий площадью не менее 10 тысяч квадратных метров. Таким образом, на указанной территории планируется разместить следующие здания:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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общество, грузия, новости, департамент автомобильных дорог, фонд муниципального развития, тбилиси