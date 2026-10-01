Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20261001/pravitelstvennyy-gorodok-v-tbilisi-poslednie-novshestva-300883642.html
Правительственный городок в Тбилиси: последние новшества
Правительственный городок в Тбилиси: последние новшества
Sputnik Грузия
Для подъезда к новому правительственному городку изучат несколько вариантов дорожных маршрутов, после чего подготовят детальный проект выбранного направления 01.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-01T10:50+0400
2026-10-01T10:50+0400
общество
грузия
новости
департамент автомобильных дорог
фонд муниципального развития
тбилиси
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/0f/250896200_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bfdd052a0b8fcc2ee348ac7ff686b33b.jpg
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии объявил тендер на анализ альтернативных дорожных маршрутов и подготовку детальной проектной документации для обеспечения доступа к району, где будет расположен новый правительственный городок.О планах властей перенести правительственные здания (парламент, администрацию правительства, мэрию Тбилиси и ряд министерств) на территорию недалеко от Тбилисского водохранилища стало известно в декабре 2025 года. В данный момент идет доработка генерального плана городка.В рамках тендера от исполнителя требуется изучить потенциальные маршруты, ведущие к месту, где будет расположен городок, и представить несколько вариантов для каждого направления.При оценке альтернативных маршрутов будут учитываться инженерно-технические, транспортные, экономические, экологические и социальные факторы.Также будет проведен анализ транспортных потоков с оценкой времени в пути по существующим и новым маршрутам, уровня безопасности дорожного движения и экономической целесообразности проекта.Работы будут проводиться в два этапа. Первый этап включает анализ альтернативных маршрутов и выбор оптимального решения.На основании результатов и рекомендаций первого этапа Департамент автомобильных дорог примет решение о переходе ко второму этапу, который предусматривает подготовку детальной проектной документации для выбранного маршрута.Детальный проект будет включать инженерные изыскания, необходимые для строительства дороги, проектные чертежи, сметы, решения по организации движения и обеспечению безопасности, оценку экологических и социальных аспектов, а также иную документацию, необходимую для осуществления строительства.Что будет в правительственном городкеСогласно исследованию рынка, объявленному Фондом муниципального развития, в рамках проекта всего должно быть построено 282 750 квадратных метров новых офисных и административных зданий.В том числе должно быть обустроено приемное пространство для проведения мероприятий площадью не менее 10 тысяч квадратных метров. Таким образом, на указанной территории планируется разместить следующие здания:Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/0f/250896200_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_db758cb20d2e666fc69d732a31e362c5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
общество, грузия, новости, департамент автомобильных дорог, фонд муниципального развития, тбилиси
общество, грузия, новости, департамент автомобильных дорог, фонд муниципального развития, тбилиси

Правительственный городок в Тбилиси: последние новшества

10:50 01.10.2026
© Sputnik / Alexander ImedashviliПравительственная администрация Грузии
Правительственная администрация Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2026
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться
Для подъезда к новому правительственному городку изучат несколько вариантов дорожных маршрутов, после чего подготовят детальный проект выбранного направления
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии объявил тендер на анализ альтернативных дорожных маршрутов и подготовку детальной проектной документации для обеспечения доступа к району, где будет расположен новый правительственный городок.
О планах властей перенести правительственные здания (парламент, администрацию правительства, мэрию Тбилиси и ряд министерств) на территорию недалеко от Тбилисского водохранилища стало известно в декабре 2025 года. В данный момент идет доработка генерального плана городка.
В рамках тендера от исполнителя требуется изучить потенциальные маршруты, ведущие к месту, где будет расположен городок, и представить несколько вариантов для каждого направления.
При оценке альтернативных маршрутов будут учитываться инженерно-технические, транспортные, экономические, экологические и социальные факторы.
Также будет проведен анализ транспортных потоков с оценкой времени в пути по существующим и новым маршрутам, уровня безопасности дорожного движения и экономической целесообразности проекта.
Работы будут проводиться в два этапа. Первый этап включает анализ альтернативных маршрутов и выбор оптимального решения.
На основании результатов и рекомендаций первого этапа Департамент автомобильных дорог примет решение о переходе ко второму этапу, который предусматривает подготовку детальной проектной документации для выбранного маршрута.
Детальный проект будет включать инженерные изыскания, необходимые для строительства дороги, проектные чертежи, сметы, решения по организации движения и обеспечению безопасности, оценку экологических и социальных аспектов, а также иную документацию, необходимую для осуществления строительства.

Что будет в правительственном городке

Согласно исследованию рынка, объявленному Фондом муниципального развития, в рамках проекта всего должно быть построено 282 750 квадратных метров новых офисных и административных зданий.
В том числе должно быть обустроено приемное пространство для проведения мероприятий площадью не менее 10 тысяч квадратных метров. Таким образом, на указанной территории планируется разместить следующие здания:
парламент Грузии – площадью не менее 31 350 квадратных метров;
администрация правительства – площадью не менее 7 000 квадратных метров;
зал для мероприятий – площадью не менее 10 000 квадратных метров;
министерство иностранных дел – площадью не менее 7 500 квадратных метров;
министерство инфраструктуры – площадью не менее 20 700 квадратных метров;
министерство регионального развития – площадью не менее 3 200 квадратных метров;
министерство по делам вынужденно перемещенных лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты – площадью не менее 51 900 квадратных метров;
министерство экономики и устойчивого развития – площадью не менее 23 800 квадратных метров;
министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства – площадью не менее 47 400 квадратных метров;
министерство образования, науки и молодежи – площадью не менее 7 600 квадратных метров;
министерство культуры – площадью не менее 3 600 квадратных метров;
мэрия Тбилиси – площадью не менее 59 900 квадратных метров;
специальная служба государственной охраны Грузии – площадью не менее 7 000 квадратных метров;
аппарат государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия – площадью не менее 1 800 квадратных метров.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0