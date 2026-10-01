https://sputnik-georgia.ru/20261001/sovremennaya-zhurnalistika-mezhdu-vyzovami-vremeni-i-poiskom-obektivnosti-300918088.html

Современная журналистика между вызовами времени и поиском объективности

Современная журналистика между вызовами времени и поиском объективности

Sputnik Грузия

Трансформация медиа, геополитическое давление и поиск баланса – для обсуждения острых профессиональных проблем в Тбилиси прошел круглый стол "Вызовы... 01.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-01T17:57+0400

2026-10-01T17:57+0400

2026-10-01T18:07+0400

грузия

аналитика

политика

нана девдариани

бондо мдзинарашвили

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Трансформация медиа, геополитическое давление и поиск баланса – для обсуждения острых профессиональных проблем в Тбилиси прошел круглый стол "Вызовы информационной повестки. Объективный контент и фейки вокруг Грузии и России", собравший ведущих журналистов, медиаэкспертов и политологов. Мероприятие провел главный редактор газеты "Свободная Грузия" Тато Ласхишвили. "Иллюзия свободы: от советской пропаганды к западным клише" Как заявила политолог, директор Центра глобальных исследований Нана Девдариани, когда-то казалось, что цензура и информационная политика – это исключительно советское наследие, а по ту сторону "железного занавеса" царит абсолютная свобода слова. Но реальность XXI века оказалась куда сложнее. Сегодня мировая журналистика все чаще транслирует готовые клише, где виртуальные нарративы и пиар-стратегии полностью вытеснили реальные факты, а лозунги о демократии маскируют обыкновенный язык ненависти. "Сегодня ведущие национальные вещатели распространяют зарубежную информацию обязательно опираясь на американские или британские источники, то есть материал переведен: что там скажут, то и переводят у нас. И материал не дорабатывается озвучиванием противоположного мнения или фиксацией позиции другой стороны. Из этих СМИ приходят готовые клише, и происходит их тиражирование. Вот что печально", – заявила Девдариани. По ее словам, в современную цифровую эпоху созданные пиарщиками и блогерами виртуальные нарративы полностью вытеснили реальные факты, превратив журналистику из отражения действительности в гонку за скоростью и исполнение чужих заказов. "И здесь уже идет соревнование со временем – кто быстрее выпустит контент. Что произошло на самом деле, теряет всякий смысл. Журналистика больше не является сферой, отражающей реальные события, она отражает реальные задания, которые получает", – сказала она. Девдариани отметила опасную тенденцию: в стране стремительно распространяется язык вражды, а те, кто боится потерять свое привилегированное положение, пытаются навязать обществу свои правила игры. Отдельное внимание она уделила беспрецедентному росту русофобской риторики и навешиванию ярлыков за любое альтернативное мнение, чего не наблюдалось даже после событий 2008 года. В качестве системного решения Девдариани предлагает государству не навязывать свою идеологию, а выступить фасилитатором – поддержать развитие совместных медиапроектов для восстановления здорового профессионального сотрудничества. Вызовы современной журналистики Участник круглого стола, главный редактор информационного агентства NewsPress Алеко Чубинидзе назвал вызовы современной журналистики, отметив, что погоня за скоростью, засилье "желтизны" и целевой пиар практически уничтожили качественную аналитику, вытеснив жизненно важные для общества темы на второй план. "В журналистике сейчас довольно серьезные вызовы. Прежде всего потому, что огромную роль в этом вопросе играют технологические изменения. Если еще несколько десятилетий назад источниками получения информации были газета, радио и телевидение, то сегодня, можно сказать, идет лавина информации", – сказал Чубинидзе. По его словам, информация распространяется множеством способов, и, к сожалению, очень часто она не перепроверена, что является проблемой мировой журналистики в целом, а не только грузинской. Кроме того, главред считает, что отсутствие регуляций достоверности информации в Грузии и общественный запрос на сенсации способствуют доминированию сомнительных медиаплатформ с заказными материалами. На фоне падения интереса к глубокой аналитике ключевые для страны вопросы вытесняются второстепенными темами. Также он отметил, что часто происходит введение общества в заблуждение, дезинформация из-за целевого пиара. "Что касается объективного имиджа страны в зарубежном информационном пространстве – из того, с чем я знаком, это, к сожалению, тоже не отражает реальную ситуацию в стране. Об этом должно позаботиться и государство, чтобы международное сообщество не находилось под влиянием дезинформации", – сказал он. Потеря репутации: почему радикальное противостояние в грузинских СМИ привело к катастрофе Перенос радикального политического противостояния в медиаполе Грузии спровоцировал беспрецедентный рост языка вражды и превратил журналистов в инструмент выполнения партийных заказов, что привело к тотальной потере профессиональных стандартов и главной катастрофе для прессы – полному недоверию со стороны общества, заявил член попечительского совета Общественного вещателя Грузии Бондо Мдзинарашвили. "В конечном счете происходит инструментализация медиа. Мы наблюдаем, как за последние десятилетия журналисты превратились в исполнителей конкретных политических заказов, но при этом выдают себя за объективных и беспристрастных. Политики потеряли репутацию политиков, журналисты – репутацию журналистов. Я говорю не обо всех. В конечном итоге мы получили недоверие общества. Это самая большая катастрофа, которая только может случиться с журналистом", – заявил Мдзинарашвили.По его словам, вызовы профессиональной деятельности заключаются именно в том, что в Грузии стандарты журналистской деятельности абсолютно нарушены. От проектных медиа к государственной идеологии По мнению же журналиста и продюсера Отара Шаоршадзе, современные СМИ превратились в поверхностные краткосрочные проекты, полностью оторванные от реальных проблем и боли нации, что требует коренной реформы – от создания четких просветительских планов для вещателей до формирования сильной государственной идеологии, способной вернуть молодому поколению критическое мышление. "Что сегодня происходит в медиа? Это всего лишь проекты, и нигде не пишется о той боли, которая беспокоит нацию от начала и до конца. Не создается государственная идеология – что мы строим, ради чего делаем. Что хорошего в Китае, что было хорошего в Советском Союзе. Пришло поколение, которое понятия об этом не имеет", – сказал Шаоршадзе. По его словам, из-за отсутствия глубокого исторического анализа новому поколению внушают поверхностные стереотипы о прошлом. Люди без критического мышления легко принимают единственный готовый шаблон и теряют способность воспринимать альтернативные мнения, полностью удовлетворяясь навязанным представлением о той же России. Как считает журналист, современная пресса лишь поверхностно фиксирует события, полностью отказавшись от глубоких расследований и плюрализма мнений. Решить эту проблему может запуск серьезных исторических программ на Общественном вещателе, а также создание специального совета, который помогал бы планировать темы для подготовки действительно качественных и достоверных материалов. Журналистика как искусство дипломатии Участник круглого стола, директор ИА Reportiori, руководитель Федерации журналистов Грузии Георгий Мамацашвили считает, что в условиях, когда современные СМИ идут на поводу у политической конъюнктуры и насаждают язык вражды, преодолеть кризис в отношениях с соседями способна лишь разумная журналистика, основанная на принципах дипломатии и свободная от страха перед навязанными русофобскими ярлыками По его словам, из-за пробелов в школьном образовании молодые репортеры часто нарушают элементарные этические нормы в погоне за сенсациями, забывая, что журналистика требует дипломатического подхода. Главной же проблемой медиасреды и общественных отношений стал язык вражды и жесткое навешивание ярлыков, обострившееся после прихода к власти "Грузинской мечты". Мамацашвили считает, что общество и СМИ оказались заложниками антироссийской повестки: из-за страха получить клеймо "пророссийских" большинство профессионалов боятся участвовать в медиафорумах в Москве или идти на диалог, хотя подобные контакты с другими столицами воспринимаются абсолютно нормально. "Мы являемся заложниками антироссийской темы. Если завтра же в России пройдет медиафорум, то у 90% из тех, кто откажется ехать, причиной будет страх, что их назовут "пророссийскими" (русофилами). В Баку, Киев и Минск ведь едешь, но в Москву поехать не можешь, чтобы тебя не обозвали "пророссийским", – сказал он. Все участники круглого стола сошлись во мнении, что проведение подобных медиавстреч и экспертных дискуссий сегодня имеет определяющее значение для преодоления глубокого кризиса, в котором оказалась современная пресса. Именно на таких площадках формируются условия для живого профессионального контакта, способного очистить информационное поле от навязанных политических ярлыков, языка вражды и слепого копирования чужих клише. Только через открытый и разумный диалог журналистское сообщество сможет вернуть доверие аудитории, восстановить базовые стандарты профессии и снова начать глубоко исследовать реальные проблемы общества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, аналитика, политика, нана девдариани, бондо мдзинарашвили