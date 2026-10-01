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Сванадзе назвал матч с Венгрией последним шансом для сборной Грузии в Лиге наций
Сванадзе назвал матч с Венгрией последним шансом для сборной Грузии в Лиге наций
Sputnik Грузия
Матч третьего тура Лиги наций между сборными Венгрии и Грузии состоится в пятницу, в 22:45, на стадионе "Пушкаш Арена" 01.10.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Рамаз Сванадзе считает предстоящий матч с Венгрией последним шансом команды добиться успеха на групповом этапе Лиги наций. Матч третьего тура Лиги наций между сборными Венгрии и Грузии состоится в пятницу, в 22:45, на стадионе "Пушкаш Арена". Обе команды после двух туров имеют в активе по одному очку. По словам тренера, после назначения он не обсуждал работу с бывшим наставником сборной Вилли Саньолем, поскольку у него собственный подход к работе с командой. Сванадзе также отметил, что из-за плотного календаря и необходимости провести четыре матча за короткий период в составе грузинской сборной неизбежны изменения. При выборе игроков тренер намерен учитывать прежде всего их физическое состояние. Тренер также прокомментировал реакцию Жоржа Микаутадзе на замену в матче с Украиной. По его словам, это была естественная эмоциональная реакция, а ситуацию уже обсудили внутри команды. Сванадзе подчеркнул, что нападающий находится в хорошей физической форме и может сыграть с Венгрией. Исполнять пенальти, как и прежде, будут футболисты, заранее определенные для этой роли. Главным арбитром встречи назначен серб Срджан Йованович. Сборные Грузии и Венгрии встречались между собой дважды в июне и сентябре 2001 года рамках квалификации на чемпионат мира 2002. Команды обменялись домашними победами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, венгрия, украина, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа
спорт, грузия, новости, венгрия, украина, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа
Сванадзе назвал матч с Венгрией последним шансом для сборной Грузии в Лиге наций
21:24 01.10.2026 (обновлено: 22:28 01.10.2026)
Матч третьего тура Лиги наций между сборными Венгрии и Грузии состоится в пятницу, в 22:45, на стадионе "Пушкаш Арена"
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Рамаз Сванадзе считает предстоящий матч с Венгрией последним шансом команды добиться успеха на групповом этапе Лиги наций.
Матч третьего тура Лиги наций между сборными Венгрии и Грузии состоится в пятницу, в 22:45, на стадионе "Пушкаш Арена". Обе команды после двух туров имеют в активе по одному очку.
"Все разочарованы тем, что после двух матчей мы набрали всего одно очко. У Венгрии будет преимущество домашнего поля, но для нас это последний шанс добиться успеха в группе. Нас ждет сложное испытание, однако наша цель – взять три очка", – заявил Сванадзе.
По словам тренера, после назначения он не обсуждал работу с бывшим наставником сборной Вилли Саньолем, поскольку у него собственный подход к работе с командой.
Сванадзе также отметил, что из-за плотного календаря и необходимости провести четыре матча за короткий период в составе грузинской сборной неизбежны изменения. При выборе игроков тренер намерен учитывать прежде всего их физическое состояние.
Тренер также прокомментировал реакцию Жоржа Микаутадзе на замену в матче с Украиной. По его словам, это была естественная эмоциональная реакция, а ситуацию уже обсудили внутри команды.
Сванадзе подчеркнул, что нападающий находится в хорошей физической форме и может сыграть с Венгрией. Исполнять пенальти, как и прежде, будут футболисты, заранее определенные для этой роли.
Главным арбитром встречи назначен серб Срджан Йованович.
Сборные Грузии и Венгрии встречались между собой дважды в июне и сентябре 2001 года рамках квалификации на чемпионат мира 2002. Команды обменялись домашними победами.