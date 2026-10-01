https://sputnik-georgia.ru/20261001/svanadze-nazval-match-s-vengriey-poslednim-shansom-dlya-sbornoy-gruzii-v-lige-natsiy-300923205.html

Сванадзе назвал матч с Венгрией последним шансом для сборной Грузии в Лиге наций

Сванадзе назвал матч с Венгрией последним шансом для сборной Грузии в Лиге наций

Sputnik Грузия

Матч третьего тура Лиги наций между сборными Венгрии и Грузии состоится в пятницу, в 22:45, на стадионе "Пушкаш Арена" 01.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-01T21:24+0400

2026-10-01T21:24+0400

2026-10-01T22:28+0400

спорт

грузия

новости

венгрия

украина

футбол

сборная грузии по футболу

лига наций уефа

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/0a/01/300923028_0:312:1638:1233_1920x0_80_0_0_67883cd0a0476b2569254444028b1f72.jpg

ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Рамаз Сванадзе считает предстоящий матч с Венгрией последним шансом команды добиться успеха на групповом этапе Лиги наций. Матч третьего тура Лиги наций между сборными Венгрии и Грузии состоится в пятницу, в 22:45, на стадионе "Пушкаш Арена". Обе команды после двух туров имеют в активе по одному очку. По словам тренера, после назначения он не обсуждал работу с бывшим наставником сборной Вилли Саньолем, поскольку у него собственный подход к работе с командой. Сванадзе также отметил, что из-за плотного календаря и необходимости провести четыре матча за короткий период в составе грузинской сборной неизбежны изменения. При выборе игроков тренер намерен учитывать прежде всего их физическое состояние. Тренер также прокомментировал реакцию Жоржа Микаутадзе на замену в матче с Украиной. По его словам, это была естественная эмоциональная реакция, а ситуацию уже обсудили внутри команды. Сванадзе подчеркнул, что нападающий находится в хорошей физической форме и может сыграть с Венгрией. Исполнять пенальти, как и прежде, будут футболисты, заранее определенные для этой роли. Главным арбитром встречи назначен серб Срджан Йованович. Сборные Грузии и Венгрии встречались между собой дважды в июне и сентябре 2001 года рамках квалификации на чемпионат мира 2002. Команды обменялись домашними победами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

венгрия

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, венгрия, украина, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа