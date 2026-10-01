https://sputnik-georgia.ru/20261001/v-gruzii-uzhestochayut-pravila-vydachi-kreditov-300905286.html
В Грузии ужесточают правила выдачи кредитов
В Грузии ужесточают правила выдачи кредитов
Sputnik Грузия
С 1 сентября 2027 года порог дохода для применения ограничения планируется повысить до 2,5 тысячи лари 01.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-01T13:53+0400
2026-10-01T13:53+0400
2026-10-01T14:35+0400
экономика
грузия
новости
национальный банк грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271830095_253:49:2219:1155_1920x0_80_0_0_733711d014e941f34fe890ac839c461b.jpg
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Комитет финансовой стабильности ужесточает с 1 февраля 2027 года ограничения по размеру платежей по кредитам в Грузии для лиц с доходом до 2 тысяч лари в месяц, говорится в сообщении Нацбанка.На сегодняшний день ограничения по размеру платежей по кредитам действуют для лиц с доходом до 1,5 тысячи лари. Их ежемесячная выплата по кредитам не может превышать 25% от суммы."Данное изменение способствует снижению рисков чрезмерной закредитованности заемщиков и укрепляет устойчивость финансовой системы", – отмечается в решении комитета по финансовой стабильности Национального банка Грузии.Комитет объяснил, чем вызвано решение."За последние годы на фоне высоких темпов экономического роста существенно увеличились заработные платы и другие номинальные показатели; в результате действующие фиксированные пороговые значения перестали адекватно отражать текущее распределение доходов заемщиков и их долговой нагрузки", – говорится в сообщении комитета.По мнению комитета, если бы пороговые значения остались неизменными, переход заемщика из одной категории дохода в другую мог бы быть обусловлен прежде всего ростом номинального дохода, а не существенным изменением его реальной платежеспособности или профиля риска."Таким образом, обновление пороговых значений призвано привести систему регулирования показателя отношения платежей по кредиту к доходу (PTI) в соответствие с текущими экономическими условиями при сохранении неизменным общего курса макропруденциальной политики", – говорится в сообщении.Комитет принял решение повышать пороговое значение показателя долговой нагрузки поэтапно: с 1 февраля 2027 года этот порог будет повышен до 2 тысяч лари, а с 1 сентября 2027 года – до 2,5 тысячи лари.Объем кредитов, выданных коммерческими банками Грузии в августе 2026 года, увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 836,34 миллиона лари (1,11%) и по состоянию на 1 сентября в целом составил 76,45 миллиарда лари.За август объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 1,28%, или 518,8 миллиона лари, и по состоянию на 1 сентября в целом составил 41,15 миллиарда лари.Обменный курс лари к доллару составляет 2,6 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271830095_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_079f7f8df75d8fee8308b7dea85448f7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, национальный банк грузии
В Грузии ужесточают правила выдачи кредитов
13:53 01.10.2026 (обновлено: 14:35 01.10.2026)
С 1 сентября 2027 года порог дохода для применения ограничения планируется повысить до 2,5 тысячи лари
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Комитет финансовой стабильности ужесточает с 1 февраля 2027 года ограничения по размеру платежей по кредитам в Грузии для лиц с доходом до 2 тысяч лари в месяц, говорится в сообщении Нацбанка.
На сегодняшний день ограничения по размеру платежей по кредитам действуют для лиц с доходом до 1,5 тысячи лари. Их ежемесячная выплата по кредитам не может превышать 25% от суммы.
"Данное изменение способствует снижению рисков чрезмерной закредитованности заемщиков и укрепляет устойчивость финансовой системы", – отмечается в решении комитета по финансовой стабильности Национального банка Грузии.
Комитет объяснил, чем вызвано решение.
"За последние годы на фоне высоких темпов экономического роста существенно увеличились заработные платы и другие номинальные показатели; в результате действующие фиксированные пороговые значения перестали адекватно отражать текущее распределение доходов заемщиков и их долговой нагрузки", – говорится в сообщении комитета.
По мнению комитета, если бы пороговые значения остались неизменными, переход заемщика из одной категории дохода в другую мог бы быть обусловлен прежде всего ростом номинального дохода, а не существенным изменением его реальной платежеспособности или профиля риска.
"Таким образом, обновление пороговых значений призвано привести систему регулирования показателя отношения платежей по кредиту к доходу (PTI) в соответствие с текущими экономическими условиями при сохранении неизменным общего курса макропруденциальной политики", – говорится в сообщении.
Комитет принял решение повышать пороговое значение показателя долговой нагрузки поэтапно: с 1 февраля 2027 года этот порог будет повышен до 2 тысяч лари, а с 1 сентября 2027 года – до 2,5 тысячи лари.
Объем кредитов, выданных коммерческими банками Грузии в августе 2026 года, увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 836,34 миллиона лари (1,11%) и по состоянию на 1 сентября в целом составил 76,45 миллиарда лари.
За август объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 1,28%, или 518,8 миллиона лари, и по состоянию на 1 сентября в целом составил 41,15 миллиарда лари.
Обменный курс лари к доллару составляет 2,6 GEL/$1.