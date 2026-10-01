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В Грузии ужесточают правила выдачи кредитов

В Грузии ужесточают правила выдачи кредитов

Sputnik Грузия

С 1 сентября 2027 года порог дохода для применения ограничения планируется повысить до 2,5 тысячи лари 01.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-01T13:53+0400

2026-10-01T13:53+0400

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Комитет финансовой стабильности ужесточает с 1 февраля 2027 года ограничения по размеру платежей по кредитам в Грузии для лиц с доходом до 2 тысяч лари в месяц, говорится в сообщении Нацбанка.На сегодняшний день ограничения по размеру платежей по кредитам действуют для лиц с доходом до 1,5 тысячи лари. Их ежемесячная выплата по кредитам не может превышать 25% от суммы."Данное изменение способствует снижению рисков чрезмерной закредитованности заемщиков и укрепляет устойчивость финансовой системы", – отмечается в решении комитета по финансовой стабильности Национального банка Грузии.Комитет объяснил, чем вызвано решение."За последние годы на фоне высоких темпов экономического роста существенно увеличились заработные платы и другие номинальные показатели; в результате действующие фиксированные пороговые значения перестали адекватно отражать текущее распределение доходов заемщиков и их долговой нагрузки", – говорится в сообщении комитета.По мнению комитета, если бы пороговые значения остались неизменными, переход заемщика из одной категории дохода в другую мог бы быть обусловлен прежде всего ростом номинального дохода, а не существенным изменением его реальной платежеспособности или профиля риска."Таким образом, обновление пороговых значений призвано привести систему регулирования показателя отношения платежей по кредиту к доходу (PTI) в соответствие с текущими экономическими условиями при сохранении неизменным общего курса макропруденциальной политики", – говорится в сообщении.Комитет принял решение повышать пороговое значение показателя долговой нагрузки поэтапно: с 1 февраля 2027 года этот порог будет повышен до 2 тысяч лари, а с 1 сентября 2027 года – до 2,5 тысячи лари.Объем кредитов, выданных коммерческими банками Грузии в августе 2026 года, увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 836,34 миллиона лари (1,11%) и по состоянию на 1 сентября в целом составил 76,45 миллиарда лари.За август объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 1,28%, или 518,8 миллиона лари, и по состоянию на 1 сентября в целом составил 41,15 миллиарда лари.Обменный курс лари к доллару составляет 2,6 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, национальный банк грузии