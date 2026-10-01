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В поисках объективности: в Тбилиси обсудили проблему фейков в СМИ – фото
В поисках объективности: в Тбилиси обсудили проблему фейков в СМИ – фото
Sputnik Грузия
Фейки, информационный шум и погоня за сенсациями – в Тбилиси обсудили главные вызовы современной журналистики. Подробнее – в фотоленте Sputnik Грузия. 01.10.2026, Sputnik Грузия
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На круглом столе "Вызовы информационной повестки. Объективный контент и фейки вокруг Грузии и России" собрались эксперты, политологи и представители СМИ.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, экспертное мнение, политика, грузия, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, экспертное мнение, политика, грузия, фото

В поисках объективности: в Тбилиси обсудили проблему фейков в СМИ – фото

17:19 01.10.2026 (обновлено: 17:50 01.10.2026)
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Фейки, информационный шум и погоня за сенсациями – в Тбилиси обсудили главные вызовы современной журналистики. Подробнее – в фотоленте Sputnik Грузия.
На круглом столе "Вызовы информационной повестки. Объективный контент и фейки вокруг Грузии и России" собрались эксперты, политологи и представители СМИ.
© photo: Sputnik / Stringer

Газета "Свободная Грузия" провела в Тбилиси круглый стол "Вызовы информационной повестки. Объективный контент и фейки вокруг Грузии и России".

Газета &quot;Свободная Грузия&quot; провела в Тбилиси круглый стол &quot;Вызовы информационной повестки. Объективный контент и фейки вокруг Грузии и России&quot;. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Газета "Свободная Грузия" провела в Тбилиси круглый стол "Вызовы информационной повестки. Объективный контент и фейки вокруг Грузии и России".

© photo: Sputnik / Stringer

Встречу экспертов, политологов и представителей СМИ открыл главный редактор "Свободной Грузии" Тато Ласхишвили.

Встречу экспертов, политологов и представителей СМИ открыл главный редактор &quot;Свободной Грузии&quot; Тато Ласхишвили. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Встречу экспертов, политологов и представителей СМИ открыл главный редактор "Свободной Грузии" Тато Ласхишвили.

© photo: Sputnik / Stringer

Участники отметили: технологии резко увеличили скорость и объем распространения информации, но вместе с этим выросло и количество непроверенного контента.

Участники отметили: технологии резко увеличили скорость и объем распространения информации, но вместе с этим выросло и количество непроверенного контента. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Участники отметили: технологии резко увеличили скорость и объем распространения информации, но вместе с этим выросло и количество непроверенного контента.

© photo: Sputnik / Stringer

В погоне за аудиторией СМИ все чаще делают ставку на громкие заголовки и "желтые" темы.

В погоне за аудиторией СМИ все чаще делают ставку на громкие заголовки и &quot;желтые&quot; темы. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

В погоне за аудиторией СМИ все чаще делают ставку на громкие заголовки и "желтые" темы.

© photo: Sputnik / Stringer

Отдельно обсуждалось информационное сопровождение грузино-российских отношений.

Отдельно обсуждалось информационное сопровождение грузино-российских отношений. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Отдельно обсуждалось информационное сопровождение грузино-российских отношений.

© photo: Sputnik / Stringer

Участники встречи заявили, что эта тема особенно подвержена пропаганде и политизированным интерпретациям.

Участники встречи заявили, что эта тема особенно подвержена пропаганде и политизированным интерпретациям. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Участники встречи заявили, что эта тема особенно подвержена пропаганде и политизированным интерпретациям.

© photo: Sputnik / Stringer

Директор ИА Reportiori, руководитель Федерации журналистов Грузии Георгий Мамацашвили отметил важность диалога, объективной подачи информации и дипломатии.

Директор ИА Reportiori, руководитель Федерации журналистов Грузии Георгий Мамацашвили отметил важность диалога, объективной подачи информации и дипломатии. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Директор ИА Reportiori, руководитель Федерации журналистов Грузии Георгий Мамацашвили отметил важность диалога, объективной подачи информации и дипломатии.

© photo: Sputnik / Stringer

Член попечительского совета Общественного вещателя Грузии Бондо Мдзинарашвили также изложил свое видение проблемы в ходе встречи.

Член попечительского совета Общественного вещателя Грузии Бондо Мдзинарашвили также изложил свое видение проблемы в ходе встречи. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Член попечительского совета Общественного вещателя Грузии Бондо Мдзинарашвили также изложил свое видение проблемы в ходе встречи.

© photo: Sputnik / Stringer

Главный редактор информационного агентства NewsPress Алеко Чубинидзе выступает в ходе круглого стола.

Главный редактор информационного агентства NewsPress Алеко Чубинидзе выступает в ходе круглого стола. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Главный редактор информационного агентства NewsPress Алеко Чубинидзе выступает в ходе круглого стола.

© photo: Sputnik / Stringer

Перед участниками встречи выступает бывший народный защитник Грузии, эксперт и политолог Нана Девдариани.

Перед участниками встречи выступает бывший народный защитник Грузии, эксперт и политолог Нана Девдариани. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Перед участниками встречи выступает бывший народный защитник Грузии, эксперт и политолог Нана Девдариани.

© photo: Sputnik / Stringer

На встрече выступает журналист и продюсер Отар Шаоршадзе.

На встрече выступает журналист и продюсер Отар Шаоршадзе. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

На встрече выступает журналист и продюсер Отар Шаоршадзе.

© photo: Sputnik / Stringer

По мнению участников круглого стола, профессиональная дискуссия и тщательная проверка информации необходимы для борьбы с фейками и возвращения доверия к журналистике.

По мнению участников круглого стола, профессиональная дискуссия и тщательная проверка информации необходимы для борьбы с фейками и возвращения доверия к журналистике. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

По мнению участников круглого стола, профессиональная дискуссия и тщательная проверка информации необходимы для борьбы с фейками и возвращения доверия к журналистике.

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