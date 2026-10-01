В поисках объективности: в Тбилиси обсудили проблему фейков в СМИ – фото
Газета "Свободная Грузия" провела в Тбилиси круглый стол "Вызовы информационной повестки. Объективный контент и фейки вокруг Грузии и России".
Газета "Свободная Грузия" провела в Тбилиси круглый стол "Вызовы информационной повестки. Объективный контент и фейки вокруг Грузии и России".
Встречу экспертов, политологов и представителей СМИ открыл главный редактор "Свободной Грузии" Тато Ласхишвили.
Встречу экспертов, политологов и представителей СМИ открыл главный редактор "Свободной Грузии" Тато Ласхишвили.
Участники отметили: технологии резко увеличили скорость и объем распространения информации, но вместе с этим выросло и количество непроверенного контента.
Участники отметили: технологии резко увеличили скорость и объем распространения информации, но вместе с этим выросло и количество непроверенного контента.
В погоне за аудиторией СМИ все чаще делают ставку на громкие заголовки и "желтые" темы.
В погоне за аудиторией СМИ все чаще делают ставку на громкие заголовки и "желтые" темы.
Отдельно обсуждалось информационное сопровождение грузино-российских отношений.
Отдельно обсуждалось информационное сопровождение грузино-российских отношений.
Участники встречи заявили, что эта тема особенно подвержена пропаганде и политизированным интерпретациям.
Участники встречи заявили, что эта тема особенно подвержена пропаганде и политизированным интерпретациям.
Директор ИА Reportiori, руководитель Федерации журналистов Грузии Георгий Мамацашвили отметил важность диалога, объективной подачи информации и дипломатии.
Директор ИА Reportiori, руководитель Федерации журналистов Грузии Георгий Мамацашвили отметил важность диалога, объективной подачи информации и дипломатии.
Член попечительского совета Общественного вещателя Грузии Бондо Мдзинарашвили также изложил свое видение проблемы в ходе встречи.
Член попечительского совета Общественного вещателя Грузии Бондо Мдзинарашвили также изложил свое видение проблемы в ходе встречи.
Главный редактор информационного агентства NewsPress Алеко Чубинидзе выступает в ходе круглого стола.
Главный редактор информационного агентства NewsPress Алеко Чубинидзе выступает в ходе круглого стола.
Перед участниками встречи выступает бывший народный защитник Грузии, эксперт и политолог Нана Девдариани.
Перед участниками встречи выступает бывший народный защитник Грузии, эксперт и политолог Нана Девдариани.
На встрече выступает журналист и продюсер Отар Шаоршадзе.
На встрече выступает журналист и продюсер Отар Шаоршадзе.
По мнению участников круглого стола, профессиональная дискуссия и тщательная проверка информации необходимы для борьбы с фейками и возвращения доверия к журналистике.
По мнению участников круглого стола, профессиональная дискуссия и тщательная проверка информации необходимы для борьбы с фейками и возвращения доверия к журналистике.