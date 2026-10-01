https://sputnik-georgia.ru/20261001/v-poiskakh-obektivnosti-v-tbilisi-obsudili-problemu-feykov-v-smi---foto-300914745.html

В поисках объективности: в Тбилиси обсудили проблему фейков в СМИ – фото

В поисках объективности: в Тбилиси обсудили проблему фейков в СМИ – фото

Sputnik Грузия

Фейки, информационный шум и погоня за сенсациями – в Тбилиси обсудили главные вызовы современной журналистики. Подробнее – в фотоленте Sputnik Грузия. 01.10.2026, Sputnik Грузия

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На круглом столе "Вызовы информационной повестки. Объективный контент и фейки вокруг Грузии и России" собрались эксперты, политологи и представители СМИ.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, экспертное мнение, политика, грузия, фото