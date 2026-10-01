https://sputnik-georgia.ru/20261001/v-sisteme-pvo-rossii-zarabotal-eshelon-prikrytiya-na-predelno-malykh-vysotakh-300921274.html

В системе ПВО России заработал эшелон прикрытия на предельно малых высотах

В системе ПВО России заработал эшелон прикрытия на предельно малых высотах

Sputnik Грузия

Боевой состав частей и соединений войсковой ПВО был увеличен, чтобы повысить эффективность защиты сухопутных войск и тыловых объектов в оперативной глубине... 01.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-01T19:24+0400

2026-10-01T19:24+0400

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ТБИЛИСИ, 1 окт – Sputnik. Дополнительный эшелон прикрытия на предельно малых высотах появился в системе противовоздушной обороны РФ, заявил главнокомандующий сухопутными войсками ВС России Андрей Мордвичев.По словам главкома, увеличен боевой состав частей и соединений войсковой ПВО, в которые были включены подразделения противодействия беспилотникам, чтобы повысить эффективность защиты сухопутных войск и тыловых объектов в оперативной глубине группировок войск от ударов БПЛА.Он также рассказал, что в войсках продолжают формировать и перевооружать части и соединения на современные средства ПВО. Мордвичев уточнил, что наибольшую результативность в ходе СВО демонстрируют зенитно-ракетные комплексы С­300В4, "Бук­МЗ" и "Тор­М2".На малых высотах при поражении внезапно появляющихся целей хорошо зарекомендовал себя переносной комплекс "Верба". Кроме того, значительный вклад в уничтожение беспилотников на предельно малых высотах вносят подразделения противодействия БПЛА и мобильные огневые группы, добавил главком.Мордвичев подчеркнул, что комплексное использование различных средств в эшелонированной системе ПВО позволяют поражать "все средства воздушного нападения противника", в том числе оперативно­-тактические, тактические и крылатые ракеты, реактивные снаряды РСЗО и дроны разных типов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, в мире, пво, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины