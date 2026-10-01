https://sputnik-georgia.ru/20261001/velikobritaniya-vvela-sanktsii-protiv-chetyrekh-grazhdan-gruzii-300912212.html
Великобритания ввела санкции против четырех граждан Грузии
Великобритания ввела санкции против четырех граждан Грузии
Sputnik Грузия
Основная претензия Великобритании ко всем четверым гражданам касается их визита в Донецк 01.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-01T15:23+0400
2026-10-01T15:23+0400
2026-10-01T15:49+0400
новости
грузия
в мире
политика
великобритания
санкции
украина
николоз мжаванадзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/1c/266951470_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_4a96cc7c30ec1b10e9001baa0b7b9f59.jpg
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Четыре гражданина Грузии оказались в списке лиц, попавших под новый пакет санкций Великобритании, говорится в информации на сайте правительства Объединенного королевства. В список попали глава партии "Солидарность ради мира" Мамука Пипия, член политического совета движения "Солидарность ради мира", основатель Союза молодых евразийцев Грузии Георгий Иремадзе, основатель телекомпании Sezoni TV Николоз Мжавадзе и политический и военный обозреватель Паата Абуладзе. При этом основная претензия Великобритании ко всем четверым гражданам касается их визита в Донецк. Правительство Грузии не делало комментариев в отношении попавших под санкции граждан. Всего в санкционном списке Великобритании значатся 13 граждан Грузии и две компании – "Имеди" и "PosТV". Основная часть лиц в списке – это высокопоставленные бывшие и нынешние чиновники, против которых санкции были введены за нарушение прав человека во время акций протеста в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
великобритания
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/1c/266951470_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_021e26602ade31c7c0f17f0feef68049.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, грузия, в мире, политика, великобритания, санкции, украина, николоз мжаванадзе
новости, грузия, в мире, политика, великобритания, санкции, украина, николоз мжаванадзе
Великобритания ввела санкции против четырех граждан Грузии
15:23 01.10.2026 (обновлено: 15:49 01.10.2026)
Основная претензия Великобритании ко всем четверым гражданам касается их визита в Донецк
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Четыре гражданина Грузии оказались в списке лиц, попавших под новый пакет санкций Великобритании, говорится в информации на сайте правительства Объединенного королевства.
В список попали глава партии "Солидарность ради мира" Мамука Пипия, член политического совета движения "Солидарность ради мира", основатель Союза молодых евразийцев Грузии Георгий Иремадзе, основатель телекомпании Sezoni TV Николоз Мжавадзе и политический и военный обозреватель Паата Абуладзе.
Причиной санкций стало "участие всех граждан в оказании поддержки либо продвижении политики или действий, которые дестабилизируют ситуацию на Украине, а также подрывают территориальную целостность, суверенитет или независимость Украины либо угрожают им".
При этом основная претензия Великобритании ко всем четверым гражданам касается их визита в Донецк.
Правительство Грузии не делало комментариев в отношении попавших под санкции граждан.
Всего в санкционном списке Великобритании значатся 13 граждан Грузии и две компании – "Имеди" и "PosТV". Основная часть лиц в списке – это высокопоставленные бывшие и нынешние чиновники, против которых санкции были введены за нарушение прав человека во время акций протеста в Тбилиси.