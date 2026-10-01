https://sputnik-georgia.ru/20261001/velikobritaniya-vvela-sanktsii-protiv-chetyrekh-grazhdan-gruzii-300912212.html

Великобритания ввела санкции против четырех граждан Грузии

Великобритания ввела санкции против четырех граждан Грузии

Sputnik Грузия

Основная претензия Великобритании ко всем четверым гражданам касается их визита в Донецк 01.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-01T15:23+0400

2026-10-01T15:23+0400

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Четыре гражданина Грузии оказались в списке лиц, попавших под новый пакет санкций Великобритании, говорится в информации на сайте правительства Объединенного королевства. В список попали глава партии "Солидарность ради мира" Мамука Пипия, член политического совета движения "Солидарность ради мира", основатель Союза молодых евразийцев Грузии Георгий Иремадзе, основатель телекомпании Sezoni TV Николоз Мжавадзе и политический и военный обозреватель Паата Абуладзе. При этом основная претензия Великобритании ко всем четверым гражданам касается их визита в Донецк. Правительство Грузии не делало комментариев в отношении попавших под санкции граждан. Всего в санкционном списке Великобритании значатся 13 граждан Грузии и две компании – "Имеди" и "PosТV". Основная часть лиц в списке – это высокопоставленные бывшие и нынешние чиновники, против которых санкции были введены за нарушение прав человека во время акций протеста в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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