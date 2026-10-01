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ВС РФ нанесли удары по объектам логистики и дата-центрам на Украине
ВС РФ нанесли удары по объектам логистики и дата-центрам на Украине
Sputnik Грузия
Коммуникационные центры в Одессе и области использовались для обработки разведданных для ВСУ 01.10.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 1 окт – Sputnik. Российские войска минувшей ночью нанесли удары по коммуникационным и логистическим центрам на Украине, которые были использованы в интересах ВСУ, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по логистическим и коммуникационным центрам, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ", – говорится в сообщении.В оборонном ведомстве РФ уточнили, что минувшей ночью ударами беспилотников в Одессе и Одесской области были поражены дата-центры, которые обрабатывали разведданные и другую информацию в интересах ВСУ.Также российские беспилотники поразили в порту "Черноморск" морское судно с грузом двойного назначения для украинских вооруженных формирований.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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россия, политика, украина, одесса, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины
россия, политика, украина, одесса, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины

ВС РФ нанесли удары по объектам логистики и дата-центрам на Украине

14:25 01.10.2026 (обновлено: 19:27 01.10.2026)
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Коммуникационные центры в Одессе и области использовались для обработки разведданных для ВСУ
ТБИЛИСИ, 1 окт – Sputnik. Российские войска минувшей ночью нанесли удары по коммуникационным и логистическим центрам на Украине, которые были использованы в интересах ВСУ, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
"Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по логистическим и коммуникационным центрам, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ", – говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве РФ уточнили, что минувшей ночью ударами беспилотников в Одессе и Одесской области были поражены дата-центры, которые обрабатывали разведданные и другую информацию в интересах ВСУ.
Также российские беспилотники поразили в порту "Черноморск" морское судно с грузом двойного назначения для украинских вооруженных формирований.
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