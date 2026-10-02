Кошачий "Оскар" и папамобиль на голове: самые смешные фото недели

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер и мэр Мюнхена Доминик Краузе катаются на американских горках Olympia Looping во время 191-го пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене.
Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер и мэр Мюнхена Доминик Краузе катаются на американских горках Olympia Looping во время 191-го пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене.
Певица Мик на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards 2026 года в Лос-Анджелесе.
Певица Мик на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards 2026 года в Лос-Анджелесе.
Хозяйка кормит выдр в кафе Owl Otter, где содержатся спасенные животные, Япония.
Хозяйка кормит выдр в кафе Owl Otter, где содержатся спасенные животные, Япония.
Участники Blue Man Group идут по площадке после того, как команда "Лас-Вегас Эйсес" обыграла "Индиана Фивер" в первом матче серии первого раунда плей-офф женской WNBA в Лас-Вегасе.
Участники Blue Man Group идут по площадке после того, как команда "Лас-Вегас Эйсес" обыграла "Индиана Фивер" в первом матче серии первого раунда плей-офф женской WNBA в Лас-Вегасе.
Альпаки свободно ходят между столиками в кафе "Альпака" и общаются с посетителями в деревне Стайичево, Сербия.
Альпаки свободно ходят между столиками в кафе "Альпака" и общаются с посетителями в деревне Стайичево, Сербия.
Сфинкс на международном конкурсе красоты среди кошек – мероприятии, которое называют "кошачьим "Оскаром"", – в Бухаресте, Румыния.
Сфинкс на международном конкурсе красоты среди кошек – мероприятии, которое называют "кошачьим "Оскаром"", – в Бухаресте, Румыния.
Женщина с миниатюрным "папамобилем" на голове ждет проезда Папы Римского в "папамобиле" по пути к собору Нотр-Дам-де-Пари в рамках его четырехдневной апостольской поездки во Францию.
Женщина с миниатюрным "папамобилем" на голове ждет проезда Папы Римского в "папамобиле" по пути к собору Нотр-Дам-де-Пари в рамках его четырехдневной апостольской поездки во Францию.
Работа Бэнкси "Keep Ou T" на пресс-показе в преддверии аукционов современного искусства, проводимых аукционным домом Phillips в Лондоне в рамках недели искусства Frieze Week.
Работа Бэнкси "Keep Ou T" на пресс-показе в преддверии аукционов современного искусства, проводимых аукционным домом Phillips в Лондоне в рамках недели искусства Frieze Week.
Модели за кулисами перед показом в рамках Московской недели моды.
Модели за кулисами перед показом в рамках Московской недели моды.