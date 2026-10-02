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Кошачий "Оскар" и папамобиль на голове: самые смешные фото недели
Кошачий "Оскар" и папамобиль на голове: самые смешные фото недели
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Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 02.10.2026, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, в мире, фотоленты, новости в фотографиях
фото, мультимедиа, в мире, фотоленты, новости в фотографиях

Кошачий "Оскар" и папамобиль на голове: самые смешные фото недели

16:50 02.10.2026 (обновлено: 17:29 02.10.2026)
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Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© AP Photo / Matthias Schrader

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер и мэр Мюнхена Доминик Краузе катаются на американских горках Olympia Looping во время 191-го пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене.

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер и мэр Мюнхена Доминик Краузе катаются на американских горках Olympia Looping во время 191-го пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене. - Sputnik Грузия
1/10
© AP Photo / Matthias Schrader

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер и мэр Мюнхена Доминик Краузе катаются на американских горках Olympia Looping во время 191-го пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене.

© REUTERS Caroline Brehman

Певица Мик на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards 2026 года в Лос-Анджелесе.

Певица Мик на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards 2026 года в Лос-Анджелесе. - Sputnik Грузия
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© REUTERS Caroline Brehman

Певица Мик на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards 2026 года в Лос-Анджелесе.

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкVII Московская неделя моды в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.
Участница VII Московской недели моды в Москве - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Перейти в фотобанк
VII Московская неделя моды в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.
© REUTERS Kim Kyung-Hoon

Хозяйка кормит выдр в кафе Owl Otter, где содержатся спасенные животные, Япония.

Хозяйка кормит выдр в кафе Owl Otter, где содержатся спасенные животные, Япония. - Sputnik Грузия
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© REUTERS Kim Kyung-Hoon

Хозяйка кормит выдр в кафе Owl Otter, где содержатся спасенные животные, Япония.

© AP Photo / Steve Marcus

Участники Blue Man Group идут по площадке после того, как команда "Лас-Вегас Эйсес" обыграла "Индиана Фивер" в первом матче серии первого раунда плей-офф женской WNBA в Лас-Вегасе.

Участники Blue Man Group идут по площадке после того, как команда &quot;Лас-Вегас Эйсес&quot; обыграла &quot;Индиана Фивер&quot; в первом матче серии первого раунда плей-офф женской WNBA в Лас-Вегасе. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Steve Marcus

Участники Blue Man Group идут по площадке после того, как команда "Лас-Вегас Эйсес" обыграла "Индиана Фивер" в первом матче серии первого раунда плей-офф женской WNBA в Лас-Вегасе.

© AP Photo / Darko Vojinovic

Альпаки свободно ходят между столиками в кафе "Альпака" и общаются с посетителями в деревне Стайичево, Сербия.

Альпаки свободно ходят между столиками в кафе &quot;Альпака&quot; и общаются с посетителями в деревне Стайичево, Сербия. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Darko Vojinovic

Альпаки свободно ходят между столиками в кафе "Альпака" и общаются с посетителями в деревне Стайичево, Сербия.

© AP Photo / Vadim Ghirda

Сфинкс на международном конкурсе красоты среди кошек – мероприятии, которое называют "кошачьим "Оскаром"", – в Бухаресте, Румыния.

Сфинкс на международном конкурсе красоты среди кошек – мероприятии, которое называют &quot;кошачьим &quot;Оскаром&quot;&quot;, – в Бухаресте, Румыния. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Vadim Ghirda

Сфинкс на международном конкурсе красоты среди кошек – мероприятии, которое называют "кошачьим "Оскаром"", – в Бухаресте, Румыния.

© REUTERS Christian Hartmann

Женщина с миниатюрным "папамобилем" на голове ждет проезда Папы Римского в "папамобиле" по пути к собору Нотр-Дам-де-Пари в рамках его четырехдневной апостольской поездки во Францию.

Женщина с миниатюрным &quot;папамобилем&quot; на голове ждет проезда Папы Римского в &quot;папамобиле&quot; по пути к собору Нотр-Дам-де-Пари в рамках его четырехдневной апостольской поездки во Францию. - Sputnik Грузия
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© REUTERS Christian Hartmann

Женщина с миниатюрным "папамобилем" на голове ждет проезда Папы Римского в "папамобиле" по пути к собору Нотр-Дам-де-Пари в рамках его четырехдневной апостольской поездки во Францию.

© AP Photo / Kin Cheung

Работа Бэнкси "Keep Ou T" ​​на пресс-показе в преддверии аукционов современного искусства, проводимых аукционным домом Phillips в Лондоне в рамках недели искусства Frieze Week.

Работа Бэнкси &quot;Keep Ou T&quot; ​​на пресс-показе в преддверии аукционов современного искусства, проводимых аукционным домом Phillips в Лондоне в рамках недели искусства Frieze Week. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Kin Cheung

Работа Бэнкси "Keep Ou T" ​​на пресс-показе в преддверии аукционов современного искусства, проводимых аукционным домом Phillips в Лондоне в рамках недели искусства Frieze Week.

© AP Photo / Pavel Bednyakov

Модели за кулисами перед показом в рамках Московской недели моды.

Модели за кулисами перед показом в рамках Московской недели моды. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Pavel Bednyakov

Модели за кулисами перед показом в рамках Московской недели моды.

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