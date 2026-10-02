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Путин предложил Западу помощь, но главное — жизнь

Путин предложил Западу помощь, но главное — жизнь

Sputnik Грузия

Запад должен обуздать свою гордыню и осознать необходимость развития многополярного мира 02.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-02T13:24+0400

2026-10-02T13:24+0400

2026-10-02T17:33+0400

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Выступления президента России Владимира Путина на пленарной сессии клуба "Валдай" с нетерпением ждали многие, пишет колумнист РИА Новости Кирилл Стрельников. Одни мечтали выдернуть из его речи "очередные страшилки русских", другие — потаенные сигналы о "готовности России сдаться", третьи — стопроцентные доказательства "беззубости России".Остальные разумно полагали, что российский лидер, традиционно выступающий на этой площадке с "большими" темами, на этот раз поднимет вопросы не меньшего калибра, — и они не ошиблись.Это тем более бросилось в глаза на фоне того, что лидер страны, против которой объявил прокси-войну весь коллективный Запад, вроде как должен был сфокусироваться на острых военно-политических темах, но вместо этого он задался вопросом, хотим ли мы жить. А если хотим, то что мы все вместе должны для этого сделать?Путин так и сказал: дискуссия о том, как разумнее, эффективнее и справедливее обустроить мировое взаимодействие в предстоящий период, чрезвычайно важна, но "надо подумать прежде всего, как сохранить глобальный мир и безопасность прямо сейчас". Почему? Потому что мир подошел вплотную к последней черте, а переступить ее чрезвычайно просто — ведь никто точно не знает, где она начерчена: мир подступил к решающему, поворотному моменту, и нужно избежать катастрофических сценариев, "не допустить скатывания человечества к грани выживания, избежать непоправимого".Для этого российский президент предлагает простой шаг: спасти мир от хаоса позволит лишь "совместная работа стран" на основе "моральных ограничений", например — коллективный Запад должен обуздать свою гордыню и осознать необходимость развития многополярного мира. И тут вопрос не в том, что загнанный в угол Запад должен признать собственную капитуляцию, а в том, что иного пути нет, если все хотят, чтобы сама жизнь на земле сохранилась. Это не угроза — это протянутая рука, которая может помочь выйти из тупика.Владимир Путин в своих выступлениях периодически цитирует русских философов, среди которых он особо выделяет Ивана Ильина и Николая Бердяева.В статье "О чувстве ответственности" Ильин говорит прежде всего о личной ответственности того, кто призван и уполномочен действовать и принимать решения. Он противопоставляет ей политика, "имеющего полномочия, призванного действовать, обязанного решать", но стремящегося уклониться от ответа за свои поступки. Но для Ильина высшая ответственность в конечном счете — это "ответственность перед Богом".Это как раз о том, что огромные возможности не освобождают от нравственного ответа, то есть это именно то, о чем предлагает задуматься Путин "сильным мира сего".Николай Бердяев, в свою очередь, в своей статье "Духовное состояние современного мира" написал: "Техника дает в руки человека страшную, небывалую силу, силу, которой может быть истреблено человечество". В итоге все тот же вывод: "Судьба человечества зависит от духовного состояния человека".Интересно, что западные лидеры в прошлом неоднократно пытались красиво говорить об ответственности и ограничениях, но выходило как-то очень однобоко.Барак Обама в 2016 году утверждал, что "могущественные страны, подобные США, должны принимать ограничения, установленные международными правилами".Олаф Шольц в 2022-м заявлял, что "в укреплении мировых институтов должны быть особенно заинтересованы те, кто несет особую ответственность за мировой порядок".О какой-то там особой ответственности за "разрешение мировых кризисов" когда-то пролепетал даже Макрон.Но дело в том, что все эти разглагольствования сводились к тому, что ответственность со слезами на глазах несут именно крупные западные державы, потому что в силу их исключительности нести это бремя больше просто некому — остальные рылом не вышли. А раз некому, то исключительная ответственность подразумевает исключительные права, а исключительные права — полную безнаказанность.Красноречивый пример. Как зафиксировано в архивах администрации США, на брифинге в Белом доме 15 ноября 2021 года некий неназванный по имени "высокопоставленный представитель администрации" прямо заявил: "Вместе с союзниками и партнерами мы пишем правила игры, отражающие наши интересы и ценности". Про чужие интересы и ценности — естественно, ни слова.Как сказал Путин на Валдае, "непропорционально большое влияние оказывает ограниченная группа стран Запада, которая, будучи явным мировым меньшинством, стремится присвоить себе функции управления", но пришел момент, когда "Востоку и Западу, Северу и Югу рано или поздно придется договариваться о мировом устройстве", потому что "момент, когда уже ничего нельзя будет изменить, может наступить неожиданно для всех".Именно поэтому Россия предлагает хоть на секунду остановиться и понять, что есть что-то большее, чем нынешние разногласия, даже самые тяжелые и неразрешимые.Шаг номер один — перестать лгать и лицемерить на каждом шагу. Шаг номер два — перестать делать вид, что у тебя прав больше, чем у других. Шаг номер три — начать разговаривать и договариваться.Как сказал Путин, "если мы хотим жить, а все хотят жить, только, как я уже говорил однажды в своем публичном выступлении, давайте жить дружно и вместе искать пути к тому, как это сделать".Если не сделать этого сейчас, "потом" может не наступить уже никогда.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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россия, в мире, политика, сша, владимир путин, выступление путина на "валдае", обострение ситуации вокруг украины