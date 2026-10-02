https://sputnik-georgia.ru/20261002/besplatnoe-vysshee-obrazovanie-v-gruzii-300907753.html

Бесплатное высшее образование в Грузии

Бесплатное высшее образование в Грузии

Sputnik Грузия

Правительство Грузии приняло решение сделать высшее образование в стране бесплатным. Студенты бакалавриата и магистратуры смогут получать образование абсолютно... 02.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-02T15:31+0400

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Правительство Грузии приняло решение сделать высшее образование в стране бесплатным. Студенты бакалавриата и магистратуры смогут получать образование абсолютно бесплатно, но при соблюдении определенных условий, в том числе требований к академической успеваемости.Sputnik Грузия решил опросить своих читателей, согласны ли они с этой инициативой. Более 80% опрошенных считают идею полностью приемлемой. Не согласны с ней 13,2%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, образование, министерство образования и науки грузии, образование, образование в грузии, реформа системы образования в грузии, система образования, инфографика, инфографика