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Бесплатное высшее образование в Грузии
Бесплатное высшее образование в Грузии
Sputnik Грузия
Правительство Грузии приняло решение сделать высшее образование в стране бесплатным. Студенты бакалавриата и магистратуры смогут получать образование абсолютно... 02.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-02T15:31+0400
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Правительство Грузии приняло решение сделать высшее образование в стране бесплатным. Студенты бакалавриата и магистратуры смогут получать образование абсолютно бесплатно, но при соблюдении определенных условий, в том числе требований к академической успеваемости.Sputnik Грузия решил опросить своих читателей, согласны ли они с этой инициативой. Более 80% опрошенных считают идею полностью приемлемой. Не согласны с ней 13,2%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, образование, министерство образования и науки грузии, образование, образование в грузии, реформа системы образования в грузии, система образования, инфографика, инфографика
грузия, новости, общество, образование, министерство образования и науки грузии, образование, образование в грузии, реформа системы образования в грузии, система образования, инфографика, инфографика
Правительство Грузии приняло решение сделать высшее образование в стране бесплатным. Студенты бакалавриата и магистратуры смогут получать образование абсолютно бесплатно, но при соблюдении определенных условий, в том числе требований к академической успеваемости.
Sputnik Грузия решил опросить своих читателей, согласны ли они с этой инициативой. Более 80% опрошенных считают идею полностью приемлемой. Не согласны с ней 13,2%.