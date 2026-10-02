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Безрезультативность сборной Грузии по футболу – заслуга экс-тренера Вилли Саньоля?
Безрезультативность сборной Грузии по футболу – заслуга экс-тренера Вилли Саньоля?
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02.10.2026, Sputnik Грузия
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Безрезультативность сборной Грузии по футболу – заслуга экс-тренера Вилли Саньоля?

13:51 02.10.2026
© Courtesy of NakrebiВилли Саньоль прощается со сборной Грузии по футболу
Вилли Саньоль прощается со сборной Грузии по футболу - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2026
© Courtesy of Nakrebi
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