https://sputnik-georgia.ru/20261002/bezrezultativnost-sbornoy-gruzii-po-futbolu--zasluga-eks-trenera-villi-sanolya-300913447.html
Безрезультативность сборной Грузии по футболу – заслуга экс-тренера Вилли Саньоля?
Безрезультативность сборной Грузии по футболу – заслуга экс-тренера Вилли Саньоля?
Sputnik Грузия
02.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-02T13:51+0400
2026-10-02T13:51+0400
2026-10-02T13:51+0400
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Sputnik Грузия
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Безрезультативность сборной Грузии по футболу – заслуга экс-тренера Вилли Саньоля?
© Courtesy of NakrebiВилли Саньоль прощается со сборной Грузии по футболу
© Courtesy of Nakrebi
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