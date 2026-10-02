Битва туристов в Грузии: россияне против европейцев
12:35 02.10.2026 (обновлено: 13:23 02.10.2026)
© SputnikБитва туристов в Грузии: россияне против европейцев
© Sputnik
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Грузия смогла сформировать очень успешную туристическую модель, которая приносит многомиллионные доходы государству в эпоху геополитических потрясений, но для определенной части местного сообщества проблемой остается российская составляющая
За два десятилетия Грузия превратила туризм в один из главных источников своих доходов. Страна значительно расширила географию туристического рынка, однако российский рынок по-прежнему остается крупнейшим отдельным источником потока и одним из главных источников доходов.
Грузия в 2025 году побила рекорд по числу международных путешественников и доходам от туризма.
Страна приняла 7,8 миллиона международных путешественников, из которых 5,5 миллиона были туристами, что стало новым историческим максимумом, - на 8,4% больше, чем годом ранее. Доходы от туризма составили до 4,7 миллионов долларов.
При этом крупнейшим отдельным рынком остается Россия.
Россияне вне конкуренции
Грузино-российские отношения в последние годы можно назвать парадоксальными: глубокий политический кризис и отсутствие дипломатических отношений сосуществуют с бурным ростом экономического сотрудничества, в том числе в сфере туризма.
Сегодня россияне лидируют как по числу визитов в Грузию, так и по объему трат.
Наибольшее число визитов в 2025 году совершили именно граждане России — почти 1,6 миллиона, что на 11,1% больше, чем в 2024 году. В топ-5 также вошли граждане Турции, Армении, Израиля и Азербайджана.
Из стран Евросоюза и Великобритании число визитов составило 499,9 тысячи, что на 14% больше, чем в 2024 году.
Кроме того, наибольшую сумму в 2025 году потратили визитеры из России — 694 миллиона долларов.
Для сравнения, совокупный показатель стран ЕС и Великобритании составил 660 миллионов долларов. Иными словами, один российский рынок принес грузинской экономике больше туристических денег, чем весь рынок ЕС и Великобритании вместе взятые.
Кто тратил деньги в Грущии в 2025 году
Страны
Траты, млн долларов
Число визитов
Россия
694,0
1 579 764
ЕС + Великобритания
660,4
499 890
Турция
606,0
1 248 881
Израиль
586,3
402 426
Азербайджан
223,3
292 149
Непростой путь туризма Грузии
История грузинского туризма за последние два десятилетия прошла довольно сложную трансформацию.
После распада Советского Союза страна потеряла значительную часть советского туристического потока и инфраструктуры. Туризм перестал быть массовой отраслью, а международный имидж страны оставался слабым.
После "Революции роз" 2003 года туризм в Грузии создавался практически с нуля и оказался в числе направлений экономических реформ новой власти. Начались изменения в инфраструктуре, визовой политике, транспортной доступности и инвестиционном климате.
В стране началась борьба с коррупцией и криминалом, была проведена реформа полиции и масштабная модернизация инфраструктуры, сделавшая страну привлекательной для иностранцев.
Тогдашний президент Михаил Саакашвили сделал ставку на привлечение туристов из Европы и США, а также построил аэропорт в Кутаиси под европейские лоукостеры (в частности, Wizz Air).
Согласно отчету Всемирного банка по Грузии за май 2024 года, в 2003–2004 годах при содействии программы ЕС/PHARE была разработана первая стратегия развития туризма, целью которой было позиционирование Грузии на международном туристическом рынке как направления, "ожидающего открытия".
Первоначальная цель заключалась в том, чтобы привлечь 500 тысяч международных посетителей в течение пяти лет. Благодаря грамотным институциональным реформам, политике открытых границ и мощному политическому импульсу эта цель была достигнута значительно быстрее: уже в 2006 году число международных посетителей достигло 1 миллиона человек.
Но визиты в Грузию, в том числе граждан РФ, резко сократились после событий 2008 года и введения эмбарго.
Однако в 2012 году Саакашвили пошел на неожиданный шаг — в одностороннем порядке отменил визы для граждан России.
Кроме того, Саакашвили буквально пообещал, что российских туристов в Грузии будут встречать как самых желанных гостей. Так и было: бутылка грузинского вина ждала их сразу по выходе из самолета.
Этот прагматичный расчет оправдался, и в результате поток туристов из России снова начал стремительно расти.
Туристический взрыв
По данным Всемирного банка, с 2009 по 2012 год число международных посетителей выросло почти на 300% — примерно с 1,5 млн до 4,4 млн. Всемирный банк характеризует этот период как один из периодов наиболее быстрого роста туризма в мире.
Именно тогда Грузия начала превращаться в международное туристическое направление.
Тбилиси, Батуми, Кахети, горные курорты и Черноморское побережье стали формировать единый туристический продукт. Одновременно росли гостиничный сектор, рестораны, транспорт и другие связанные отрасли.
Важным фактором было и географическое положение страны. Грузия могла одновременно привлекать туристов из ближайших соседних государств и постепенно выходить на более дальние рынки.
С приходом к власти партии "Грузинская мечта" под руководством Бидзины Иванишвили подход к России изменился и стал более прагматичным и ориентированным на торговлю.
Взаимоотношения потеплели, открылся российский рынок для грузинского вина и минеральной воды. Поток туристов из РФ начал расти.
Кризис "ночи Гаврилова"
Очередной кризис настиг отношения двух стран в 2019 году. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке летом 2019 года. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.
Тогда грузинский турсектор столкнулся со сбоем, однако сухопутная граница "Верхний Ларс" и транзитные рейсы через Ереван, Баку и Стамбул смогли сгладить падение.
Этот кризис показал истинное значение российского рынка, но одновременно привел к важному выводу: грузинский туризм в целом продолжил расти и достиг рекордных на тот момент показателей. Страна доказала, что способна компенсировать сокращение российского потока за счет других направлений. Тем не менее заменить один столь крупный соседний рынок каким-то одним новым невозможно.
Европейский туризм представляет собой десятки отдельных национальных рынков. Россия же сама по себе является огромным рынком, расположенным непосредственно рядом с Грузией.
Именно сочетание масштаба и географии делает российское направление особенным.
Тем не менее впервые в истории Грузии в 2019 году иностранцы посетили страну 9,3 миллиона раз. Согласно данным Администрации туризма Грузии, больше всего Грузию посещали путешественники из Азербайджана — 1,5 миллиона визитов (рост на 7,1%), затем следовали Россия — 1,46 миллиона (4,7%) и Армения — 1,3 миллиона (7,5%).
Из этого числа 5 миллионов визитов были туристическими, что также является рекордом.
Эффект COVID-19
Пандемия коронавируса обнулила прежнюю картину. В 2020 году мировой туристический рынок практически остановился.
Грузинский туризм существенно пострадал от пандемии. Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Рекордные успехи отрасли в 2019 году, когда количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов, заставили людей, занятых в этой отрасли, готовиться к 2020 году тщательнее. Однако пандемия разрушила все планы и надежды туристической индустрии.
В 2020 году доходы от туризма опустились на неимоверно низкий уровень — 427,7 тысячи долларов, а число международных путешественников составило всего 1,7 миллиона.
Восстановление началось в 2021–2022 годах, а затем получило дополнительный импульс.
После российско-украинского кризиса поток российских граждан в Грузию резко увеличился. Часть прибывавших находилась в стране дольше обычного туристического периода, однако одновременно рос и классический туристический поток.
В 2022 году российские граждане совершили около 1,1 миллиона визитов в Грузию, в 2023 году — 1,4 миллиона визитов.
После восстановления прямого авиасообщения в 2023 году транспортная доступность российского направления дополнительно улучшилась.
В 2024 году грузинский туризм окончательно вышел из постпандемийного периода, а в 2025-м обновил исторические максимумы.
В 2024 году доходы Грузии от туризма достигли исторического максимума, увеличившись на 7,3% по сравнению с 2023 годом и превысив 4,4 миллиарда долларов.
При этом российский рынок сохранил первое место среди отдельных стран. Однако одновременно растет и европейское направление.
Более того, эта тенденция продолжилась и в 2026 году.
Кто тратил деньги в Грузии в первом квартале 2026 года
Страна
Траты, млн долларов
Число визитов
Евросоюз
335,6
226 402
Россия
307,1
610 825
Турция
255,1
525 380
Израиль
222,7
146 628
Азербайджан
107,6
133 345
Наибольшую сумму за первые два квартала 2026 года потратили визитеры из Евросоюза — 335,6 миллиона долларов.
При этом по сравнению с аналогичным периодом 2025 года доходы от российских туристов сократились на 25,05%, тогда как поступления от граждан стран Евросоюза выросли на 21,16%.
© SputnikТОП-5 стран по числу международных визитов в Грузию, январь-июнь 2026 года
ТОП-5 стран по числу международных визитов в Грузию, январь-июнь 2026 года
© Sputnik
То есть грузинский туризм действительно становится более диверсифицированным. Но это не отменяет значения России.
Без России никак
Сегодня главные особенности российского рынка для Грузии — это географическая близость, транспортная доступность, отсутствие необходимости получать визу, исторические и семейные связи, языковая близость и высокая узнаваемость грузинского туристического продукта.
Особенно важна возможность повторных поездок. Турист, который уже знает Грузию, знаком с ее курортами, ресторанами, винными регионами и гостиницами, с большей вероятностью возвращается снова.
Тем не менее сегодняшняя грузинская туристическая модель строится сразу на двух направлениях.
Первое — массовые рынки ближайших соседей, среди которых Россия остается крупнейшим отдельным источником туристического потока. Второе — дальние рынки, прежде всего Европа, Ближний Восток и Азия, которые Грузия последовательно развивает.
И здесь возникает главный экономический вопрос: сможет ли европейский и другой дальний туризм постепенно заменить российский по масштабу или грузинская экономика будет одновременно сохранять оба направления?
Пока статистика показывает скорее второй вариант.
Получается своеобразный парадокс: за два десятилетия Грузия существенно диверсифицировала туризм, но география продолжает работать в пользу ближайших соседей.
Именно поэтому российский турист сегодня — не единственная опора грузинского туризма, но его крупнейший отдельный элемент.
Для экономики страны задача заключается не столько в выборе между российским и европейским рынками, сколько в способности удерживать массовый соседний туризм и одновременно привлекать больше туристов из дальних стран.
Если эта модель сохранится, главным результатом следующего этапа станет уже не просто увеличение количества туристов, а рост доходов от каждого рынка и дальнейшее превращение туризма в один из устойчивых двигателей грузинской экономики..
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