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Битва туристов в Грузии: россияне против европейцев

Битва туристов в Грузии: россияне против европейцев

Sputnik Грузия

Грузия смогла сформировать очень успешную туристическую модель, которая приносит многомиллионные доходы государству в эпоху геополитических потрясений, но для... 02.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-02T12:35+0400

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За два десятилетия Грузия превратила туризм в один из главных источников своих доходов. Страна значительно расширила географию туристического рынка, однако российский рынок по-прежнему остается крупнейшим отдельным источником потока и одним из главных источников доходов.Грузия в 2025 году побила рекорд по числу международных путешественников и доходам от туризма.Страна приняла 7,8 миллиона международных путешественников, из которых 5,5 миллиона были туристами, что стало новым историческим максимумом, - на 8,4% больше, чем годом ранее. Доходы от туризма составили до 4,7 миллионов долларов.При этом крупнейшим отдельным рынком остается Россия.Россияне вне конкуренцииГрузино-российские отношения в последние годы можно назвать парадоксальными: глубокий политический кризис и отсутствие дипломатических отношений сосуществуют с бурным ростом экономического сотрудничества, в том числе в сфере туризма.Сегодня россияне лидируют как по числу визитов в Грузию, так и по объему трат.Наибольшее число визитов в 2025 году совершили именно граждане России — почти 1,6 миллиона, что на 11,1% больше, чем в 2024 году. В топ-5 также вошли граждане Турции, Армении, Израиля и Азербайджана.Из стран Евросоюза и Великобритании число визитов составило 499,9 тысячи, что на 14% больше, чем в 2024 году.Кроме того, наибольшую сумму в 2025 году потратили визитеры из России — 694 миллиона долларов.Для сравнения, совокупный показатель стран ЕС и Великобритании составил 660 миллионов долларов. Иными словами, один российский рынок принес грузинской экономике больше туристических денег, чем весь рынок ЕС и Великобритании вместе взятые.Непростой путь туризма ГрузииИстория грузинского туризма за последние два десятилетия прошла довольно сложную трансформацию.После распада Советского Союза страна потеряла значительную часть советского туристического потока и инфраструктуры. Туризм перестал быть массовой отраслью, а международный имидж страны оставался слабым.После "Революции роз" 2003 года туризм в Грузии создавался практически с нуля и оказался в числе направлений экономических реформ новой власти. Начались изменения в инфраструктуре, визовой политике, транспортной доступности и инвестиционном климате.В стране началась борьба с коррупцией и криминалом, была проведена реформа полиции и масштабная модернизация инфраструктуры, сделавшая страну привлекательной для иностранцев.Тогдашний президент Михаил Саакашвили сделал ставку на привлечение туристов из Европы и США, а также построил аэропорт в Кутаиси под европейские лоукостеры (в частности, Wizz Air).Согласно отчету Всемирного банка по Грузии за май 2024 года, в 2003–2004 годах при содействии программы ЕС/PHARE была разработана первая стратегия развития туризма, целью которой было позиционирование Грузии на международном туристическом рынке как направления, "ожидающего открытия".Первоначальная цель заключалась в том, чтобы привлечь 500 тысяч международных посетителей в течение пяти лет. Благодаря грамотным институциональным реформам, политике открытых границ и мощному политическому импульсу эта цель была достигнута значительно быстрее: уже в 2006 году число международных посетителей достигло 1 миллиона человек.Но визиты в Грузию, в том числе граждан РФ, резко сократились после событий 2008 года и введения эмбарго.Однако в 2012 году Саакашвили пошел на неожиданный шаг — в одностороннем порядке отменил визы для граждан России.Кроме того, Саакашвили буквально пообещал, что российских туристов в Грузии будут встречать как самых желанных гостей. Так и было: бутылка грузинского вина ждала их сразу по выходе из самолета.Этот прагматичный расчет оправдался, и в результате поток туристов из России снова начал стремительно расти.Туристический взрывПо данным Всемирного банка, с 2009 по 2012 год число международных посетителей выросло почти на 300% — примерно с 1,5 млн до 4,4 млн. Всемирный банк характеризует этот период как один из периодов наиболее быстрого роста туризма в мире.Именно тогда Грузия начала превращаться в международное туристическое направление.Тбилиси, Батуми, Кахети, горные курорты и Черноморское побережье стали формировать единый туристический продукт. Одновременно росли гостиничный сектор, рестораны, транспорт и другие связанные отрасли.Важным фактором было и географическое положение страны. Грузия могла одновременно привлекать туристов из ближайших соседних государств и постепенно выходить на более дальние рынки.С приходом к власти партии "Грузинская мечта" под руководством Бидзины Иванишвили подход к России изменился и стал более прагматичным и ориентированным на торговлю.Взаимоотношения потеплели, открылся российский рынок для грузинского вина и минеральной воды. Поток туристов из РФ начал расти.Кризис "ночи Гаврилова"Очередной кризис настиг отношения двух стран в 2019 году. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке летом 2019 года. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Тогда грузинский турсектор столкнулся со сбоем, однако сухопутная граница "Верхний Ларс" и транзитные рейсы через Ереван, Баку и Стамбул смогли сгладить падение.Этот кризис показал истинное значение российского рынка, но одновременно привел к важному выводу: грузинский туризм в целом продолжил расти и достиг рекордных на тот момент показателей. Страна доказала, что способна компенсировать сокращение российского потока за счет других направлений. Тем не менее заменить один столь крупный соседний рынок каким-то одним новым невозможно.Европейский туризм представляет собой десятки отдельных национальных рынков. Россия же сама по себе является огромным рынком, расположенным непосредственно рядом с Грузией.Именно сочетание масштаба и географии делает российское направление особенным.Тем не менее впервые в истории Грузии в 2019 году иностранцы посетили страну 9,3 миллиона раз. Согласно данным Администрации туризма Грузии, больше всего Грузию посещали путешественники из Азербайджана — 1,5 миллиона визитов (рост на 7,1%), затем следовали Россия — 1,46 миллиона (4,7%) и Армения — 1,3 миллиона (7,5%).Из этого числа 5 миллионов визитов были туристическими, что также является рекордом.Эффект COVID-19Пандемия коронавируса обнулила прежнюю картину. В 2020 году мировой туристический рынок практически остановился.Грузинский туризм существенно пострадал от пандемии. Доля туризма в экономике Грузии до COVID-19 составляла порядка 10%. Рекордные успехи отрасли в 2019 году, когда количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов, заставили людей, занятых в этой отрасли, готовиться к 2020 году тщательнее. Однако пандемия разрушила все планы и надежды туристической индустрии.В 2020 году доходы от туризма опустились на неимоверно низкий уровень — 427,7 тысячи долларов, а число международных путешественников составило всего 1,7 миллиона.Восстановление началось в 2021–2022 годах, а затем получило дополнительный импульс.После российско-украинского кризиса поток российских граждан в Грузию резко увеличился. Часть прибывавших находилась в стране дольше обычного туристического периода, однако одновременно рос и классический туристический поток.В 2022 году российские граждане совершили около 1,1 миллиона визитов в Грузию, в 2023 году — 1,4 миллиона визитов.После восстановления прямого авиасообщения в 2023 году транспортная доступность российского направления дополнительно улучшилась.В 2024 году грузинский туризм окончательно вышел из постпандемийного периода, а в 2025-м обновил исторические максимумы.При этом российский рынок сохранил первое место среди отдельных стран. Однако одновременно растет и европейское направление.Более того, эта тенденция продолжилась и в 2026 году.Наибольшую сумму за первые два квартала 2026 года потратили визитеры из Евросоюза — 335,6 миллиона долларов.При этом по сравнению с аналогичным периодом 2025 года доходы от российских туристов сократились на 25,05%, тогда как поступления от граждан стран Евросоюза выросли на 21,16%.То есть грузинский туризм действительно становится более диверсифицированным. Но это не отменяет значения России.Без России никакСегодня главные особенности российского рынка для Грузии — это географическая близость, транспортная доступность, отсутствие необходимости получать визу, исторические и семейные связи, языковая близость и высокая узнаваемость грузинского туристического продукта.Особенно важна возможность повторных поездок. Турист, который уже знает Грузию, знаком с ее курортами, ресторанами, винными регионами и гостиницами, с большей вероятностью возвращается снова.Тем не менее сегодняшняя грузинская туристическая модель строится сразу на двух направлениях.Первое — массовые рынки ближайших соседей, среди которых Россия остается крупнейшим отдельным источником туристического потока. Второе — дальние рынки, прежде всего Европа, Ближний Восток и Азия, которые Грузия последовательно развивает.И здесь возникает главный экономический вопрос: сможет ли европейский и другой дальний туризм постепенно заменить российский по масштабу или грузинская экономика будет одновременно сохранять оба направления?Пока статистика показывает скорее второй вариант.Получается своеобразный парадокс: за два десятилетия Грузия существенно диверсифицировала туризм, но география продолжает работать в пользу ближайших соседей.Именно поэтому российский турист сегодня — не единственная опора грузинского туризма, но его крупнейший отдельный элемент.Для экономики страны задача заключается не столько в выборе между российским и европейским рынками, сколько в способности удерживать массовый соседний туризм и одновременно привлекать больше туристов из дальних стран.Если эта модель сохранится, главным результатом следующего этапа станет уже не просто увеличение количества туристов, а рост доходов от каждого рынка и дальнейшее превращение туризма в один из устойчивых двигателей грузинской экономики..Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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туризм, грузия, россия, великобритания, азербайджан, михаил саакашвили, бидзина иванишвили, всемирный банк, wizz air, сергей гаврилов, турция, аналитика