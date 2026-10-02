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Будущее Европы невозможно без христианских ценностей – глава парламента Грузии
Будущее Европы невозможно без христианских ценностей – глава парламента Грузии
Sputnik Грузия
Папуашвили назвал принятие христианства 1700 лет назад цивилизационным выбором Грузии 02.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-02T17:57+0400
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Христианские ценности имеют важное значение для будущего Европы, а вытеснение веры из общественного пространства лишает общество общей нравственной опоры, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на международной конференции, посвященной 1700-летию провозглашения христианства государственной религией в стране.Папуашвили отметил, что современное европейское государство является светским, однако историю и ценности Европы невозможно полностью понять без христианского наследия.Он также отметил, что отделение церкви от государства не должно означать отделение церкви от общества."Вытеснение христианской веры из общественного дискурса лишает общество общей нравственной опоры", – подчеркнул Папуашвили.По его словам, ослабление общепринятых моральных норм может привести к индивидуализации представлений о морали, релятивизму и разрушению общественного нравственного порядка. Решение этих вопросов он видит в постоянном диалоге государства, общества и церкви.Говоря о Грузии, Папуашвили подчеркнул, что христианство на протяжении веков оставалось одной из главных опор, благодаря которым народ сохранял свою идентичность в периоды политических потрясений, распада и восстановления государства."Мы хорошо знаем, что наше государство и общество обязаны своим сохранением именно вере", – сказал председатель парламента.Отдельно он затронул тему семьи, подчеркнув, что ее поддержка связана не только с традицией, но и с демографической, экономической и социальной политикой государства. При этом Папуашвили отметил, что сохранение традиции не должно означать принуждение.Папуашвили назвал принятие христианства 1700 лет назад цивилизационным выбором Грузии. По его словам, перед каждым новым поколением стоит вопрос о том, продолжать ли путь предков, сохраняя свои ценности, или полностью адаптироваться к меняющейся политической и культурной конъюнктуре.Задача сегодняшнего дня, по его словам, заключается в том, чтобы осмыслить значение этого выбора для современного мира и превратить накопленный за века духовный и культурный опыт в ресурс для будущего.Папуашвили отдельно отметил заслуги Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, заявив, что тот смог сохранить и возродить такие ценности, как Бог, Родина, человек, вера, семья, труд и самоотверженность.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, европа, тбилиси, шалва папуашвили
Будущее Европы невозможно без христианских ценностей – глава парламента Грузии
Папуашвили назвал принятие христианства 1700 лет назад цивилизационным выбором Грузии
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Христианские ценности имеют важное значение для будущего Европы, а вытеснение веры из общественного пространства лишает общество общей нравственной опоры, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на международной конференции, посвященной 1700-летию провозглашения христианства государственной религией в стране.
Папуашвили отметил, что современное европейское государство является светским, однако историю и ценности Европы невозможно полностью понять без христианского наследия.
"Человеческое достоинство, ответственность личности, обязанность перед ближним, солидарность, милосердие, значение семьи – эти понятия на протяжении веков формировали европейские общества и по сей день участвуют в их нравственном самосознании", – заявил Папуашвили.
Он также отметил, что отделение церкви от государства не должно означать отделение церкви от общества.
"Вытеснение христианской веры из общественного дискурса лишает общество общей нравственной опоры", – подчеркнул Папуашвили.
По его словам, ослабление общепринятых моральных норм может привести к индивидуализации представлений о морали, релятивизму и разрушению общественного нравственного порядка. Решение этих вопросов он видит в постоянном диалоге государства, общества и церкви.
Говоря о Грузии, Папуашвили подчеркнул, что христианство на протяжении веков оставалось одной из главных опор, благодаря которым народ сохранял свою идентичность в периоды политических потрясений, распада и восстановления государства.
"Мы хорошо знаем, что наше государство и общество обязаны своим сохранением именно вере", – сказал председатель парламента.
Отдельно он затронул тему семьи, подчеркнув, что ее поддержка связана не только с традицией, но и с демографической, экономической и социальной политикой государства. При этом Папуашвили отметил, что сохранение традиции не должно означать принуждение.
"Традиция тогда сильна, когда ее жизнеспособность подтверждается и в свободном обществе", – заявил он.
Папуашвили назвал принятие христианства 1700 лет назад цивилизационным выбором Грузии. По его словам, перед каждым новым поколением стоит вопрос о том, продолжать ли путь предков, сохраняя свои ценности, или полностью адаптироваться к меняющейся политической и культурной конъюнктуре.
Задача сегодняшнего дня, по его словам, заключается в том, чтобы осмыслить значение этого выбора для современного мира и превратить накопленный за века духовный и культурный опыт в ресурс для будущего.
Папуашвили отдельно отметил заслуги Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, заявив, что тот смог сохранить и возродить такие ценности, как Бог, Родина, человек, вера, семья, труд и самоотверженность.