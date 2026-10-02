https://sputnik-georgia.ru/20261002/delegatsiya-patriarkhii-gruzii-mozhet-otpravitsya-s-vizitom-v-moskvu--protoierey-300936082.html
Делегация Патриархии Грузии может отправиться с визитом в Москву – протоиерей
Делегация Патриархии Грузии может отправиться с визитом в Москву – протоиерей
Sputnik Грузия
Есть множество вопросов, о которых Патриархия Грузии будет говорить в случае приезда в Москву, заявил представитель Патриархии 02.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-02T16:56+0400
2026-10-02T16:56+0400
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Глава по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андрия Джагмаидзе не исключил визита в Москву делегации Патриархии Грузии. Вопрос о визите делегации патриархии возник после визита в Грузию делегации Московского Патриархата. Делегация во главе с председателем Отдела внешних церковных связей, митрополитом Волоколамским Антонием (Севрюком) посетила патриаршую резиденцию в Тбилиси. Гости поздравили Шио III с избранием на патриарший престол и передали ему поздравления от Патриарха Московского и всея Руси и обсудили вопросы сотрудничества В то же время он отметил, что приглашения Патриархия Грузии пока не получала. "Если мы называем приглашением то, что выбрана какая-то дата и конкретно подготовка к этому начата, такого не было. Но вообще, любая церковь, когда приезжает, или мы, когда посещаем их, всегда идет разговор, чтобы состоялся ответный визит, однако конкретного ничего не было", – заявил Джагмаидзе. При этом он не исключил, что в Москву может отправится и сам Католикос-Патриарх всея Грузии, отметив, что несмотря на политическую обстановку, отношения между церквями продолжаются. По его объяснению, есть множество вопросов, о которых Патриархия Грузии будет говорить в случае приезда в Москву. "Есть много вопросов (для обсуждения – ред.). В России очень много грузинского населения, они верующие, и там много грузинских храмов. В России есть грузинские храмы, которые Россия признает наследием Грузии, и у нас ведется диалог по восстановлению одного из храмов, на который они сами нас пригласили, и наши ученые будут включены в реабилитацию там", – сказал Джагмаидзе.Отношения Грузии и России После августовской войны 2008 года Россия в одностороннем порядке признала независимость Абхазии и Южной Осетии. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой и на законодательном уровне объявил эти территории оккупированными. Представители нового правительства Грузии, пришедшие к власти после выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с Россией при сохранении принципа территориальной целостности страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, общество, религия , андрия джагмаидзе, патриархия грузии, москва, россия, русская православная церковь
грузия, общество, религия , андрия джагмаидзе, патриархия грузии, москва, россия, русская православная церковь
Делегация Патриархии Грузии может отправиться с визитом в Москву – протоиерей
16:56 02.10.2026 (обновлено: 17:26 02.10.2026)
Есть множество вопросов, о которых Патриархия Грузии будет говорить в случае приезда в Москву, заявил представитель Патриархии
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Глава по связям с общественностью Патриархии Грузии, протоиерей Андрия Джагмаидзе не исключил визита в Москву делегации Патриархии Грузии.
Вопрос о визите делегации патриархии возник после визита в Грузию делегации Московского Патриархата. Делегация во главе с председателем Отдела внешних церковных связей, митрополитом Волоколамским Антонием (Севрюком) посетила патриаршую резиденцию в Тбилиси. Гости поздравили Шио III с избранием на патриарший престол и передали ему поздравления от Патриарха Московского и всея Руси и обсудили вопросы сотрудничества
"Не исключено. Очень часто отношения между церквями воспринимаются неправильно, воспринимаются через те очки, по которым люди судят с политической точки зрения. Отношения церквей формировались на протяжении веков, и у них есть свои основы", – заявил Джагмаидзе журналистам.
В то же время он отметил, что приглашения Патриархия Грузии пока не получала.
"Если мы называем приглашением то, что выбрана какая-то дата и конкретно подготовка к этому начата, такого не было. Но вообще, любая церковь, когда приезжает, или мы, когда посещаем их, всегда идет разговор, чтобы состоялся ответный визит, однако конкретного ничего не было", – заявил Джагмаидзе.
При этом он не исключил, что в Москву может отправится и сам Католикос-Патриарх всея Грузии, отметив, что несмотря на политическую обстановку, отношения между церквями продолжаются.
"Понятно, много чего происходит в разных церквях, что может быть неприемлемым, и мы этого не повторим, не поприветствуем, однако это не означает, что мы должны прекратить отношения", – заявил Джагмаидзе.
По его объяснению, есть множество вопросов, о которых Патриархия Грузии будет говорить в случае приезда в Москву.
"Есть много вопросов (для обсуждения – ред.). В России очень много грузинского населения, они верующие, и там много грузинских храмов. В России есть грузинские храмы, которые Россия признает наследием Грузии, и у нас ведется диалог по восстановлению одного из храмов, на который они сами нас пригласили, и наши ученые будут включены в реабилитацию там", – сказал Джагмаидзе.
Отношения Грузии и России
После августовской войны 2008 года Россия в одностороннем порядке признала независимость Абхазии и Южной Осетии. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой и на законодательном уровне объявил эти территории оккупированными.
Представители нового правительства Грузии, пришедшие к власти после выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с Россией при сохранении принципа территориальной целостности страны.