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Грузия готова к новым инвесторам – премьер-министр
Грузия готова к новым инвесторам – премьер-министр
Sputnik Грузия
Правительство Грузии приветствует иностранные инвестиции и предлагает инвесторам стабильную, предсказуемую и привлекательную бизнес-среду, заявил премьер 02.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-02T23:31+0400
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Вопросы перспективы сотрудничества обсудил премьер- министр Грузии Ираклий Кобахидзе с председателем одного из крупнейших тайских конгломератов Charoen Pokphand Group, Крисом Суопакиджем Чеараванонтом, сообщает администрация правительства Грузии. По данным администрации, на встрече беседа коснулась в том числе осуществления проектов стратегического значения в Грузии. Особое внимание было уделено проектам строительства глубоководного порта Анаклия и международного аэропорта Вазиани и их значению в еще большем усилении связанности. Также обсуждение коснулось вопроса потенциала сотрудничества в секторе энергетики и существующих в стране ресурсов для производства возобновляемой энергии. Charoen Pokphand Group действует в различных секторах, среди которых – направления продуктов питания и агробизнеса, розничной и электронной торговли, телекоммуникаций, недвижимости, инфраструктуры, финансов и автоиндустрии. Конгломерат представлен в 23 странах, имеет более 456 тысяч сотрудников, его годовой оборот превышает 100 миллиардов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, новости, грузия, ираклий кобахидзе, инвестиции
экономика, новости, грузия, ираклий кобахидзе, инвестиции
Грузия готова к новым инвесторам – премьер-министр
Правительство Грузии приветствует иностранные инвестиции и предлагает инвесторам стабильную, предсказуемую и привлекательную бизнес-среду, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Вопросы перспективы сотрудничества обсудил премьер- министр Грузии Ираклий Кобахидзе с председателем одного из крупнейших тайских конгломератов Charoen Pokphand Group, Крисом Суопакиджем Чеараванонтом, сообщает администрация правительства Грузии.
По данным администрации, на встрече беседа коснулась в том числе осуществления проектов стратегического значения в Грузии. Особое внимание было уделено проектам строительства глубоководного порта Анаклия и международного аэропорта Вазиани и их значению в еще большем усилении связанности.
Также обсуждение коснулось вопроса потенциала сотрудничества в секторе энергетики и существующих в стране ресурсов для производства возобновляемой энергии.
Премьер-министром было отмечено, что правительство Грузии приветствует иностранные инвестиции и предлагает инвесторам стабильную, предсказуемую и привлекательную бизнес-среду.
Charoen Pokphand Group действует в различных секторах, среди которых – направления продуктов питания и агробизнеса, розничной и электронной торговли, телекоммуникаций, недвижимости, инфраструктуры, финансов и автоиндустрии.
Конгломерат представлен в 23 странах, имеет более 456 тысяч сотрудников, его годовой оборот превышает 100 миллиардов долларов.