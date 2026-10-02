https://sputnik-georgia.ru/20261002/gruziya-gotova-k-novym-investoram--premer-ministr-300941669.html

Грузия готова к новым инвесторам – премьер-министр

Грузия готова к новым инвесторам – премьер-министр

Sputnik Грузия

Правительство Грузии приветствует иностранные инвестиции и предлагает инвесторам стабильную, предсказуемую и привлекательную бизнес-среду, заявил премьер 02.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-02T23:31+0400

2026-10-02T23:31+0400

2026-10-02T23:31+0400

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Вопросы перспективы сотрудничества обсудил премьер- министр Грузии Ираклий Кобахидзе с председателем одного из крупнейших тайских конгломератов Charoen Pokphand Group, Крисом Суопакиджем Чеараванонтом, сообщает администрация правительства Грузии. По данным администрации, на встрече беседа коснулась в том числе осуществления проектов стратегического значения в Грузии. Особое внимание было уделено проектам строительства глубоководного порта Анаклия и международного аэропорта Вазиани и их значению в еще большем усилении связанности. Также обсуждение коснулось вопроса потенциала сотрудничества в секторе энергетики и существующих в стране ресурсов для производства возобновляемой энергии. Charoen Pokphand Group действует в различных секторах, среди которых – направления продуктов питания и агробизнеса, розничной и электронной торговли, телекоммуникаций, недвижимости, инфраструктуры, финансов и автоиндустрии. Конгломерат представлен в 23 странах, имеет более 456 тысяч сотрудников, его годовой оборот превышает 100 миллиардов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, новости, грузия, ираклий кобахидзе, инвестиции