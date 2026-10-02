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Грузия и Турция усилят сотрудничество в сфере образования
Грузия и Турция усилят сотрудничество в сфере образования
Sputnik Грузия
В рамках сотрудничества стороны будут содействовать внедрению новых технологий в систему образования и обмену опытом в этом направлении 02.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-02T22:38+0400
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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Министры образования Грузии и Турции Гиви Миканадзе и Юсуф Текин подписали соглашение об усилении сотрудничества между правительствами двух стран в сфере образования, говорится в сообщении Минобразования Грузии. По данным ведомства, в рамках сотрудничества стороны будут содействовать внедрению новых технологий в систему образования и обмену опытом в этом направлении. Особый акцент будет сделан на расширении связей между образовательными учреждениями и предложении обменных программ для студентов, академического персонала и исследователей. Документ также предусматривает обмен информацией о механизмах обеспечения качества образования, осуществление совместных исследовательских проектов, содействие изучению грузинского и турецкого языков в образовательных учреждениях. В рамках сотрудничества будет создана совместная рабочая группа, сопредседательствовать в которой будут министры образования Грузии и Турции или уполномоченные ими высокопоставленные должностные лица. Рабочая группа будет координировать процесс осуществления предусмотренных соглашением инициатив и работать над оценкой достигнутых результатов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, гиви миканадзе, турция, министерство образования и науки грузии, образование
грузия, новости, общество, гиви миканадзе, турция, министерство образования и науки грузии, образование
Грузия и Турция усилят сотрудничество в сфере образования
В рамках сотрудничества стороны будут содействовать внедрению новых технологий в систему образования и обмену опытом в этом направлении
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Министры образования Грузии и Турции Гиви Миканадзе и Юсуф Текин подписали соглашение об усилении сотрудничества между правительствами двух стран в сфере образования, говорится в сообщении Минобразования Грузии.
"Соглашение будет содействовать еще большему углублению образовательных и культурных связей между двумя странами и созданию новых возможностей для учащихся и представителей сферы образования", – отмечается в сообщении.
По данным ведомства, в рамках сотрудничества стороны будут содействовать внедрению новых технологий в систему образования и обмену опытом в этом направлении.
Особый акцент будет сделан на расширении связей между образовательными учреждениями и предложении обменных программ для студентов, академического персонала и исследователей.
Документ также предусматривает обмен информацией о механизмах обеспечения качества образования, осуществление совместных исследовательских проектов, содействие изучению грузинского и турецкого языков в образовательных учреждениях.
В рамках сотрудничества будет создана совместная рабочая группа, сопредседательствовать в которой будут министры образования Грузии и Турции или уполномоченные ими высокопоставленные должностные лица.
Рабочая группа будет координировать процесс осуществления предусмотренных соглашением инициатив и работать над оценкой достигнутых результатов.