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Грузия и Турция усилят сотрудничество в сфере образования

Грузия и Турция усилят сотрудничество в сфере образования

Sputnik Грузия

В рамках сотрудничества стороны будут содействовать внедрению новых технологий в систему образования и обмену опытом в этом направлении 02.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-02T22:38+0400

2026-10-02T22:38+0400

2026-10-02T22:38+0400

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Министры образования Грузии и Турции Гиви Миканадзе и Юсуф Текин подписали соглашение об усилении сотрудничества между правительствами двух стран в сфере образования, говорится в сообщении Минобразования Грузии. По данным ведомства, в рамках сотрудничества стороны будут содействовать внедрению новых технологий в систему образования и обмену опытом в этом направлении. Особый акцент будет сделан на расширении связей между образовательными учреждениями и предложении обменных программ для студентов, академического персонала и исследователей. Документ также предусматривает обмен информацией о механизмах обеспечения качества образования, осуществление совместных исследовательских проектов, содействие изучению грузинского и турецкого языков в образовательных учреждениях. В рамках сотрудничества будет создана совместная рабочая группа, сопредседательствовать в которой будут министры образования Грузии и Турции или уполномоченные ими высокопоставленные должностные лица. Рабочая группа будет координировать процесс осуществления предусмотренных соглашением инициатив и работать над оценкой достигнутых результатов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, гиви миканадзе, турция, министерство образования и науки грузии, образование