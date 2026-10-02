https://sputnik-georgia.ru/20261002/gruziya-potratit-155-millionov-na-stroitelstvo-pervogo-glubokovodnogo-porta-v-2027-godu-300907567.html

Грузия потратит 155 миллионов на строительство первого глубоководного порта в 2027 году

Грузия потратит 155 миллионов на строительство первого глубоководного порта в 2027 году

Sputnik Грузия

К 2029 году власти планируют завершить первый этап строительства порта Анаклия и принять первые суда 02.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-02T09:01+0400

2026-10-02T09:01+0400

2026-10-02T09:01+0400

экономика

грузия

новости

анаклия

тбилиси

черное море

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24604/71/246047139_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_7a465b9e743c57b7e2fead4e884e0def.jpg

ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Общие затраты из государственного бюджета на продолжение строительства первого в стране глубоководного порта в Анаклия составят 155 миллионов лари, говорится в материалах первоначальной версии государственного бюджета на 2027 год.Согласно документу, из 155 миллионов 30 миллионов пойдут на строительство дороги к будущему порту, а 125 миллионов — на строительство необходимой водной инфраструктуры.В данный момент на территории будущего порта ведутся дноуглубительные работы. Их совместно выполняют два судна из флота бельгийской компании Jan De Nul Group: Al-Idrisi и Tristao Da Cunha. Цель работ — обеспечить глубину в 17,5 метра, необходимую для обслуживания судов самого высокого водоизмещения.Уже завершено углубление морского дна у основания волнолома на участке протяженностью около 1 километра, и ведутся работы в акватории. Также строится первый участок волнолома путем отсыпки камня и щебня, после завершения которого строительство переместится в море.По окончании дноуглубительных работ глубина морского дна в акватории Анаклия позволит принимать крупнейшие по грузоподъемности суда, курсирующие в Черном море, а также будет построен волнолом протяженностью 1 376 метров.Правительство Грузии 6 июня объявило о решении построить глубоководный порт Анаклия без ведущего частного инвестора, сохранив за государством 100% собственности на порт, а не 51%, как планировалось ранее.Речь идет о развитии порта по модели Landlord – государство создает и владеет основной портовой инфраструктурой, тогда как частные партнеры будут развивать и эксплуатировать соответствующие терминалы.Эта модель обеспечивает поэтапное развитие порта в соответствии с ростом грузопотоков, создает конкурентную среду для международных операторов и укрепляет возможности порта Анаклия стать одними из ключевых морских ворот "Среднего коридора".Помимо непосредственно портовой инфраструктуры, государство обеспечивает строительство подходящей к Анаклия транспортной сети – новых автомобильной и железной дорог.Строительство глубоководного порта началось в сентябре 2024 года. Работы по созданию морской инфраструктуры – дноуглублению порта, а также проектированию и строительству волнолома – совместно с грузинскими партнерами выполняет всемирно известная бельгийская компания Jan De Nul N.V., с которой государство подписало соглашение. Морские работы, согласно контракту, завершатся через три года.Правительство заявило, что задача состоит в том, чтобы к 2029 году завершить работы первого этапа и принять первые суда в глубоководном порту Анаклия.Как заявили власти, на первом этапе строительства глубоководного порта будет инвестировано в общей сложности 600 миллионов долларов, а после завершения этого этапа порт сможет обслуживать более 600 тысяч контейнеров в год. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

анаклия

тбилиси

черное море

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, анаклия, тбилиси, черное море