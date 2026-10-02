https://sputnik-georgia.ru/20261002/gruziya-vedet-mezhdunarodnye-arbitrazhnye-tyazhby-na-summu-48-mlrd-dollarov--minfin-300930231.html

Грузия ведет международные арбитражные тяжбы на сумму 4,8 млрд долларов – Минфин

Грузия ведет международные арбитражные тяжбы на сумму 4,8 млрд долларов – Минфин

Sputnik Грузия

Помимо международных арбитражей, условные обязательства государства по крупным судебным спорам оценены в 1,143 миллиарда лари 02.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-02T18:58+0400

2026-10-02T18:58+0400

2026-10-02T18:58+0400

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. В международных арбитражных судах Грузия ведет спор по восьми искам на общую сумму в размере 4,8 миллиарда долларов, говорится в документе об оценке фискальных рисков, подготовленном Министерством финансов Грузии вместе с первоначальным вариантом государственного бюджета на 2027 год."Судебные споры, ведущиеся против государства, представляют собой значительный источник фискальных рисков", – отмечает Минфин Грузии.По данным Минфина, в рамках международных арбитражных споров – особенно масштабных с точки зрения суммы и связанных с крупными проектами — в специализированных судах, таких как Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID), Международный арбитражный суд Международной торговой палаты (ICC) или Постоянная палата третейского суда в Гааге, предусмотрены обязательства сторон по конфиденциальности.При этом очень часто соглашение достигается на сумму, значительно меньшую по сравнению с первоначальным требованием. Также государство может подготовить встречный иск и добиться победы с соответствующей компенсацией.По данным Минфина, судебные споры против государства в Грузии, исходя из их масштаба, в основном возникают в секторах инфраструктуры и энергетики и связаны с неудачными и прекращенными крупномасштабными проектами и контрактами; часто предметом спора являются земли, экспроприированные для публичных инвестиционных проектов, в основном для дорожных проектов.Также споры связаны с исками иностранных инвесторов – компаний из различных секторов – о ненадлежащей защите их прав, а также со спорами с иностранными или местными инвесторами, связанными с отказом в выдаче лицензий и разрешений либо с аннулированием проектов, которые уже получили необходимые разрешения и лицензии.Помимо масштабных споров, достаточно велико количество судебных дел с относительно небольшой суммой иска. К таковым относятся в основном трудовые споры сотрудников, уволенных из государственных учреждений.За исключением международных арбитражных споров, Министерство финансов Грузии выявило крупные судебные споры (где оспариваемая сумма превышает 5 миллионов лари), оценка условных обязательств по которым составила 1 143 миллиона лари.Что касается количества споров, оспариваемая сумма по которым варьируется от 1 до 5 миллионов лари, совокупные условные обязательства составляют около 118 миллионов лари.По спорам в пределах 0,5–1 миллиона лари совокупные предполагаемые условные обязательства составили 27 миллионов лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, тбилиси, министерство финансов грузии