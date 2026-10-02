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Ирландия взялась за нелегалов: грузин отправляют на родину чартерами – видео
Ирландия взялась за нелегалов: грузин отправляют на родину чартерами – видео
Sputnik Грузия
Ирландия начала ужесточать миграционную политику с 2022 года, после резкого роста числа заявлений о предоставлении убежища 02.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-02T14:22+0400
2026-10-02T14:22+0400
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С 2025 года власти этой страны возобновили массовые депортации чартерными рейсами. Первый такой самолет отправился в Грузию 27 февраля 2025 года и доставил на родину 32 человека.А 20 сентября 2026 года состоялась еще одна крупная операция – было выслано 43 гражданина Грузии. Чартер обошелся ирландским властям примерно в 226 тысяч евро без учета НДС.При этом количество депортированных из Ирландии граждан Грузии ежегодно растет, хотя Минюст этой страны отмечает, что большинство грузинских граждан в Ирландии находятся в этой стране легально и соблюдают законы, внося позитивный вклад в общество.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , грузия, мигранты, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , грузия, мигранты, видео
Ирландия взялась за нелегалов: грузин отправляют на родину чартерами – видео
14:22 02.10.2026 (обновлено: 14:47 02.10.2026)
Ирландия начала ужесточать миграционную политику с 2022 года, после резкого роста числа заявлений о предоставлении убежища
С 2025 года власти этой страны возобновили массовые депортации чартерными рейсами. Первый такой самолет отправился в Грузию 27 февраля 2025 года и доставил на родину 32 человека.
А 20 сентября 2026 года состоялась еще одна крупная операция – было выслано 43 гражданина Грузии. Чартер обошелся ирландским властям примерно в 226 тысяч евро без учета НДС.
При этом количество депортированных из Ирландии граждан Грузии ежегодно растет, хотя Минюст этой страны отмечает, что большинство грузинских граждан в Ирландии находятся в этой стране легально и соблюдают законы, внося позитивный вклад в общество.