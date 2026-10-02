https://sputnik-georgia.ru/20261002/kurs-lari-na-pyatnitsu--26042-gel-300922509.html

Курс лари на пятницу – 2,6042 GEL/$

Курс лари на пятницу – 2,6042 GEL/$

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0005 лари по отношению к доллару 02.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-02T09:48+0400

2026-10-02T09:48+0400

2026-10-02T09:48+0400

грузия

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курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 2 октября в размере 2,6042 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0005 лари по отношению к доллару.

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