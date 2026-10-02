Многовекторность и диалог с Россией: Николеишвили о внешнеполитическом выборе Грузии
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Грузии необходимо проводить многовекторную внешнюю политику, исходя прежде всего из собственных национальных интересов, считает грузинский аналитик Майя Николеишвили.
Об этом она заявила в ходе онлайн-пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
По ее мнению, отношения Тбилиси и Брюсселя уже не могут вернуться к прежней модели, а диалог с Россией необходим и не должен восприниматься как выбор одной из геополитических сторон.
"С Россией обязательно нужен диалог. Этот диалог не значит встать на чью-то сторону", – подчеркнула Николеишвили.
В интервью Sputnik аналитик также рассказала, как изменилось влияние неправительственного сектора после принятия закона об иноагентах, почему отсутствие сильной оппозиции сказывается и на правящей партии и зачем, по ее мнению, грузинской власти необходимо внутреннее переформатирование.
По ее мнению, отношения Тбилиси и Брюсселя уже не могут вернуться к прежней модели, а диалог с Россией необходим и не должен восприниматься как выбор одной из геополитических сторон.
"С Россией обязательно нужен диалог. Этот диалог не значит встать на чью-то сторону", – подчеркнула Николеишвили.
В интервью Sputnik аналитик также рассказала, как изменилось влияние неправительственного сектора после принятия закона об иноагентах, почему отсутствие сильной оппозиции сказывается и на правящей партии и зачем, по ее мнению, грузинской власти необходимо внутреннее переформатирование.