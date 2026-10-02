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Многовекторность и диалог с Россией: Николеишвили о внешнеполитическом выборе Грузии
Многовекторность и диалог с Россией: Николеишвили о внешнеполитическом выборе Грузии
Sputnik Грузия
Грузии необходимо проводить многовекторную внешнюю политику, исходя прежде всего из собственных национальных интересов, считает грузинский аналитик Майя... 02.10.2026, Sputnik Грузия
2026-10-02T12:26+0400
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Об этом она заявила в ходе онлайн-пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.По ее мнению, отношения Тбилиси и Брюсселя уже не могут вернуться к прежней модели, а диалог с Россией необходим и не должен восприниматься как выбор одной из геополитических сторон."С Россией обязательно нужен диалог. Этот диалог не значит встать на чью-то сторону", – подчеркнула Николеишвили.В интервью Sputnik аналитик также рассказала, как изменилось влияние неправительственного сектора после принятия закона об иноагентах, почему отсутствие сильной оппозиции сказывается и на правящей партии и зачем, по ее мнению, грузинской власти необходимо внутреннее переформатирование.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, политика, видео

Многовекторность и диалог с Россией: Николеишвили о внешнеполитическом выборе Грузии

12:26 02.10.2026
© video: Sputnik / Stringer
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Грузии необходимо проводить многовекторную внешнюю политику, исходя прежде всего из собственных национальных интересов, считает грузинский аналитик Майя Николеишвили.
Об этом она заявила в ходе онлайн-пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.

По ее мнению, отношения Тбилиси и Брюсселя уже не могут вернуться к прежней модели, а диалог с Россией необходим и не должен восприниматься как выбор одной из геополитических сторон.

"С Россией обязательно нужен диалог. Этот диалог не значит встать на чью-то сторону", – подчеркнула Николеишвили.

В интервью Sputnik аналитик также рассказала, как изменилось влияние неправительственного сектора после принятия закона об иноагентах, почему отсутствие сильной оппозиции сказывается и на правящей партии и зачем, по ее мнению, грузинской власти необходимо внутреннее переформатирование.
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