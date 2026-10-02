https://sputnik-georgia.ru/20261002/papuashvili-raskryl-prichinu-ukhoda-fonda-adenauera-iz-gruzii-300940621.html

Папуашвили раскрыл причину ухода фонда Аденауэра из Грузии

Папуашвили раскрыл причину ухода фонда Аденауэра из Грузии

Sputnik Грузия

Иностранным партиям и фондам незачем выполнять в Грузии никакой политической миссии, заявил глава парламента 02.10.2026, Sputnik Грузия

2026-10-02T20:49+0400

2026-10-02T20:49+0400

2026-10-02T20:49+0400

новости

грузия

политика

германия

шалва папуашвили

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/06/10/299167246_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_0e7dee58ec52dc1a96fde64127b83915.jpg

ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Фонд Конрада Аденауэра хотел выполнять в Грузии политическую миссию, однако после отказа правительства в финансировании проектов, соответствующих его основному мандату, принял решение закрыть офис в Тбилиси, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. По его словам, грузинские власти предложили фонду вместо политических проектов реализовывать образовательные и академические программы. Он отметил, что политические фонды связаны с определенными политическими партиями. По словам Папуашвили, Фонд Конрада Аденауэра связан с Христианско-демократическим союзом Германии. "Иностранным партиям и фондам незачем выполнять в Грузии никакой политической миссии", – заявил глава парламента. Папуашвили предложил представить обратную ситуацию – чтобы партия "Грузинская мечта" начала выполнять политическую миссию в Германии. По словам Папуашвили, фонд обратился к правительству с предложениями по своим проектам, после чего ему предложили отказаться от политической составляющей. При этом власти заявили о готовности поддержать академические и другие проекты фонда. "Но, как видно, у них нет никакого интереса к академической или другой сфере. Как показало их же заявление, интерес заключался в осуществлении политических миссий, и поскольку эту политическую миссию они выполнить не могут, потому и уходят", – заявил Папуашвили. Что заявил фонд Фонд Конрада Аденауэра (KAS) ранее сообщил о закрытии офиса в Тбилиси. В заявлении организации говорится, что офис прекратил работу 30 сентября и что его закрытие произошло не по инициативе фонда. По версии KAS, закрытие стало прямым следствием политических и правовых условий, установленных правительством Грузии, из-за которых фонд больше не может выполнять свой основной мандат как политический фонд в стране. В организации сообщили, что 28 июля 2026 года правительство Грузии отклонило заявки KAS на финансирование проектов, поданные в соответствии с новым законом "О грантах". По утверждению фонда, интенсивные попытки, в том числе со стороны правительства Германии, добиться продолжения его работы в новых условиях результата не дали. При этом фонд заявил, что сохраняет приверженность Грузии и своим многолетним партнерам. KAS также сохраняет регистрацию в стране в качестве юридического лица, чтобы иметь возможность вернуться при изменении политических условий. Чем занимался фонд в Грузии Фонд Конрада Аденауэра работает в Грузии с 2003 года. Согласно его заявлению, за более чем два десятилетия организация занималась поддержкой демократических и правовых институтов, развитием парламентаризма, межрелигиозным диалогом, региональным сотрудничеством на Южном Кавказе, грузино-германскими отношениями и сближением с Евросоюзом. KAS также реализовывал молодежные программы и стипендии. Как указывает сам фонд, финансирование его деятельности поступало от Министерства экономического сотрудничества и развития Германии, МИД Германии и Евросоюза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

германия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, политика, германия, шалва папуашвили